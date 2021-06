Slaven Bilic, Hırvatistan'la EURO 96'da oyuncu, EURO 2008'de hoca olarak da rakip olduğu Ay-Yıldızlılar'ın şu anki kadrosundan övgüyle bahsetti. İşte deneyimli teknik adamın FANATİK Gazetesi’ne özel açıklamaları;

'Aynı zamanda gençler'

"Türkiye'nin grubu hakkında bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Her turnuvada her grup ve her maç çok önemlidir. Türkiye'nin oyuncuları gerçekten büyük oyuncular ve büyük çoğunluğu yurt dışında forma giyiyor. Sadece büyük isimler değil aynı zamanda genç futbolcular var. Burak'ın yanı sıra Çağlar, Ozan Kabak, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Okay Yokuş'lu gibi birçok önemli isim kadroda."

'Güneş çok tecrübeli'

"Artık daha fazla yurt dışında oynayan ve çok iyi bir jenerasyona sahip bir Türk Milli Takımı var. Açıkçası Türkiye'ye karşı oynamak, eskiye göre şimdi daha zor. Şenol Güneş gibi çok tecrübeli bir teknik adam başlarında. Karşımızda; enerjisi yüksek, mütevazı, başarıya aç ve odaklanmış bir takım görüyorum. Türkiye'deki futbol iklimini bilen biri olarak insanlar, sürekli bu jenerasyonu 2002 ile karşılaştırıyorlar. Hırvatistan'da da 1998 ile 2018'deki takım için aynı durum söz konusu."

'Rahatça oynarlardı...'

"Ancak bu Türkiye'de, büyük takımlarda oynayanların sayısı çok daha fazla. Leicester'da Çağlar, Liverpool'da Ozan, Milan'da Hakan, şampiyon olmuş Lille'de Burak, Zeki ve Yusuf gibi birçok isim var. Türkiye'ye karşı hoca ve oyuncu olarak birçok kez rakip oldum. Benim dönemimde Beşiktaş , Galatasaray ya da Fenerbahçe 'de oynayanlar, Türk Milli Takımı'nda rahatça ilk 11'de oynayabiliyorlardı. Ancak artık böyle bir şey yok. 3 büyüklerde olsanız da takımda oynamak ya da aday kadroya seçilmek gibi bir garanti söz konusu değil."

'Burak isteseydi, keyfine bakardı'

"Daha önce Atiba Hutchinson için söylediğim; efsane, gerçek bir sporcu ve örnek bir profesyonel sözleri Burak Yılmaz için de geçerli. Burak istese, Türkiye'de çok rahat bir yaşam sürebilir, keyfine bakar ve çok iyi paralar kazanabilirdi. Ancak o tam tersini yaptı ve Fransa'da Lille'i seçti. Kariyerinde birçok şampiyonluk olmasına rağmen oradaki genç oyuncularla birlikte şampiyonluk savaşı verdi ve PSG gibi bir devin olduğu bir ligde tarihi bir başarının mimarları arasında yer aldı. Burak da Atiba gibi gerçek bir sporcu. 20 yaşındaki oyuncuların bazen oyuna olan açlığı kayboluyor ama Burak Yılmaz, bu konuda mükemmel bir örnek. 35 yaşında ve hâlâ çok hırslı ve çok istekli. EURO 2020'de ülkesi için çok önemli işler yapacaktır."

'Tek başına Mesut yetmez'

"Bir oyuncu asla tek başına bir takımı şampiyon yapamaz. Örneğin Barcelona, Lionel Messi'ye sahip ama her zaman şampiyon olamıyor; tıpkı bu sezon olduğu gibi. Sadece Messi değil, İtalya'da Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Fransa'da Mbappe ve Neymar'lı PSG de takımlarını şampiyon yapamadı. Takım sporlarında mesela NBA'de LA Lakers, LeBron James'li ilk sezonunda şampiyon olamadı. Ancak çevresine 1-2 yıldız daha gelince bunu başardı. Buradan yola çıkarak Fenerbahçe'de de Mesut'un şampiyonluk için büyük bir sorumluluğu olur ama mutlaka takımdaki diğer oyunculara ihtiyaç duyar. Mesut, benim Premier Lig hocalığı dönemimde Arsenal'deydi. İlk başlarda çok iyi oynuyordu ama kulüpteki dönemi istediği gibi sonlanmadı. Türkiye'de hayali olan, tuttuğu takıma geldi. Çok büyük oyuncu ancak Fenerbahçe'nin şampiyon olması için daha fazlasına ihtiyacı var."

Çağrı Davran

