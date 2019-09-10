Türkiye’nin bulunduğu H Grubu’nda bizimle aynı puanda (12) olan Fransa ve İzlanda da, bu akşam sahaya çıkacak. Fransa, Ay-Yıldızlılar’ın 1-0 yendiği Andorra’yı sahasında konuk edecek.

Bir diğer önemli rakibimiz İzlanda ise Arnavutluk deplasmanında boy gösterecek. Bu mücadele S Sport 2’den canlı olarak ekranlara gelecek. Her iki karşılaşma da saat 21.45’te başlayacak.

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