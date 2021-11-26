Türkiye'nin rakibi belli oldu! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda rakip Portekiz
A Milli Takımımız'ın seri başı olmadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-Off turundaki rakibi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız Play-Off turunda Portekiz ile karşılaşacak. Milli Takımımızın Portekiz'i yenmesi halinde final etabındaki rakibi İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibi olacak.
A Milli Takımımız'ın seri başı olmadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-Off turundaki rakibi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız Play-Off turunda Portekiz ile karşılaşacak.
Türkiye'nin Portekiz'e konuk olacağı yarı final karşılaşması 24 Mart 2022'de oynanacak. Milli Takımımız, Play-Off yarı finalinde Portekiz'i elemesi halinde Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Milliler, Portekiz'i eleyerek finale yükselmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacak.
İşte eşleşmeler
A Yolu:
İskoçya - Ukrayna
Galler - Avusturya
B Yolu:
Rusya - Polonya
İsveç - Çekya
C Yolu:
İtalya - Kuzey Makedonya
Portekiz - Türkiye