A Milli Takımımız'ın seri başı olmadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-Off turundaki rakibi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız Play-Off turunda Portekiz ile karşılaşacak.

Türkiye'nin Portekiz'e konuk olacağı yarı final karşılaşması 24 Mart 2022'de oynanacak. Milli Takımımız, Play-Off yarı finalinde Portekiz'i elemesi halinde Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Milliler, Portekiz'i eleyerek finale yükselmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacak.

İşte eşleşmeler

A Yolu:

İskoçya - Ukrayna

Galler - Avusturya

B Yolu:

Rusya - Polonya

İsveç - Çekya

C Yolu:

İtalya - Kuzey Makedonya

Portekiz - Türkiye







