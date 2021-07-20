Türkiye’nin olimpiyatlardaki madalya gururları

Normal şartlarda geçen yıl gerçekleştirilmesi gereken ama yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya’nın başkenti Tokyo’da başlayacak.

Türkiye, oyunlarda 18 farklı branşta 108 sporcuyla madalya kovalayacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları, Türkiye’nin temsil edildiği 23. organizasyon olacak. Türkiye katılım sağladığı bu organizasyonlarda 39 altın, 25 gümüş, 27 bronz elde etti.

İlk madalya güreş branşında geldi

Türkiye, olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını güreş branşında kazandı.

Yer aldığı ilk 4 olimpiyatta madalya göremeyen Türk sporcular, ilk madalya sevinçlerini 1936 Berlin Olimpiyatları’nda yaşadı.

Milli güreşçi Ahmet Kireççi, Berlin Olimpiyat Oyunları’nda kazandığı bronz madalya ile Türkiye adına kürsüye çıkan ilk sporcu oldu.

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde ilk altın madalyasını da yine güreş branşıyla kazandı.

Güreşçi Yaşar Erkan, Ahmet Kireççi’nin tarih yazdığı 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda 61 kilo serbest stilde birincilik kürsüsüne çıkarak bir başka başarıya imza attı.

Kadınlarda ilk madalya 1992’de

Türkiye, kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelona’da kazandı.

Judoda Hülya Şenyurt, elde ettiği bronz madalyayla kadınlarda Türkiye’ye ilk madalya getiren sporcu oldu.

Türkiye, olimpiyat oyunlarında kadınlarda altın madalyaya ise 2004 yılında alabildi.

Atina’da gerçekleştirilen oyunlarda halterde Nurcan Taylan, birinci olurken bu, Türkiye’nin kadınlarda ilk altın madalyası olarak tarihe geçti.

En başarılı branş güreş

Türkiye’nin olimpiyatlardaki en başarılı spor dalı güreş oldu.

Türk sporcuların kazandığı 91 madalyanın 63’ünü güreşçiler elde etti. Güreşçiler 29 altın, 18 gümüş ve 16 bronz madalyayı Türkiye’ye getirme başarısı gösterdi.

Olimpiyatlarda ayrıca Türk sporcular, halterde 11, tekvandoda 7, boksta 5, atletizmde 3 ve judoda 2 madalya kazandı.

Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu’nun altın serisi

Türk sporcular içinde üçer altın madalya kazanan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti.

Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta’da üç kez üst üste zirvede yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Halil Mutlu ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina’da altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu’nun başarısını tekrarladı.

Madalyaların 85’i erkeklerden, 6’sı kadınlardan

Türkiye’nin olimpiyat oyunlarında kazandığı 91 madalyanın 85’ini erkek sporcular kazanırken, kadın sporcular 6 madalya elde etti.

Türk kadın sporcular 1 altın, 2 gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.

Kadınlarda Nurcan Taylan (halter-altın), Azize Tanrıkulu (tekvando-gümüş), Nur Tatar (tekvando-gümüş-bronz), Hülya Şenyurt (judo-bronz) ve Hamide Tosun (tekvando-bronz) madalya aldı.

Olimpiyatlarda Türkiye adına 73 farklı sporcu madalya sevinci yaşadı.

Türkiye’nin olimpiyatlardaki madalya gururları

Olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle:

Altın madalya (39):

Olimpiyat Branş Sporcu

1936 Berlin Güreş Yaşar Erkan

1948 Londra Güreş Yaşar Doğu

1948 Londra Güreş Nasuh Akar

1948 Londra Güreş Mersinli Ahmet Kireççi

1948 Londra Güreş Mehmet Oktay

1948 Londra Güreş Gazanfer Bilge

1948 Londra Güreş Celal Atik

1952 Helsinki Güreş Hasan Gemici

1952 Helsinki Güreş Bayram Şit

1956 Melbourne Güreş Mustafa Dağıstanlı

1956 Melbourne Güreş Mithat Bayrak

1956 Melbourne Güreş Hamit Kaplan

1960 Roma Güreş Tevfik Kış

1960 Roma Güreş Müzahir Sille

1960 Roma Güreş Mustafa Dağıstanlı

1960 Roma Güreş Mithat Bayrak

1960 Roma Güreş İsmet Atlı

1960 Roma Güreş Hasan Güngör

1960 Roma Güreş Ahmet Bilek

1964 Tokyo Güreş Kazım Ayvaz

1964 Tokyo Güreş İsmail Ogan

1968 Meksiko Güreş Mahmut Atalay

1968 Meksiko Güreş Ahmet Ayık

1988 Seul Halter Naim Süleymanoğlu

1992 Barcelona Halter Naim Süleymanoğlu

1992 Barcelona Güreş Mehmet Akif Pirim

1996 Atlanta Halter Naim Süleymanoğlu

1996 Atlanta Halter Halil Mutlu

1996 Atlanta Güreş Hamza Yerlikaya

1996 Atlanta Güreş Mahmut Demir

2000 Sidney Halter Halil Mutlu

2000 Sidney Güreş Hamza Yerlikaya

2000 Sidney Judo Hüseyin Özkan

2004 Atina Halter Halil Mutlu

2004 Atina Halter Taner Sağır

2004 Atina Halter Nurcan Taylan

2008 Pekin Güreş Ramazan Şahin

2012 Londra Tekvando Servet Tazegül

2016 Rio Güreş Taha Akgül

Gümüş madalya (25):

Olimpiyat Branş Sporcu

1948 Londra Güreş Muhlis M.Tayfun

1948 Londra Güreş Kenan Olcay

1948 Londra Güreş Halit Balamir

1948 Londra Güreş Adil Candemir

1956 Melbourne Güreş Rıza Doğan

1956 Melbourne Güreş İbrahim Zengin

1960 Roma Güreş Hamit Kaplan

1960 Roma Güreş İsmail Ogan

1964 Tokyo Güreş Ahmet Ayık

1964 Tokyo Güreş Hasan Güngör

1964 Tokyo Güreş Hüseyin Akbaş

1972 Münih Güreş Vehbi Akdağ

1988 Seul Güreş Necmi Gençalp

1992 Barcelona Güreş Kenan Şimşek

1992 Barcelona Güreş Hakkı Başar

1996 Atlanta Boks Malik Beyleroğlu

2004 Atina Güreş Şeref Eroğlu

2004 Atina Tekvando Bahri Tanrıkulu

2004 Atina Boks Atagün Yalçınkaya

2004 Atina Atletizm (Çekiç) Eşref Apak

2008 Pekin Tekvando Azize Tanrıkulu

2012 Londra Tekvando Nur Tatar

2016 Rio Halter Daniyar İsmayilov

2016 Rio Güreş Rıza Kayaalp

2016 Rio Güreş Selim Yaşar

Bronz madalya (27):

Olimpiyat Branş Sporcu

1936 Berlin Güreş Mersinli Ahmet Kireççi

1948 Londra Güreş Halil Kaya

1948 Londra Atletizm Ruhi Sarıalp

1952 Helsinki Güreş Adil Atan

1956 Melbourne Güreş Hüseyin Akbaş

1956 Melbourne Güreş Dursun Ali Eğribaş

1964 Tokyo Güreş Hamit Kaplan

1984 Los Angeles Güreş Ayhan Taşkın

1984 Los Angeles Boks Turgut Aykaç

1984 Los Angeles Boks Eyüp Can

1992 Barcelona Judo Hülya Şenyurt

1992 Barcelona Güreş Ali Kayalı

1996 Atlanta Güreş Mehmet Akif Pirim

2000 Sidney Güreş Adem Bereket

2000 Sidney Tekvando Hamide Tosun

2004 Atina Güreş Mehmet Özal

2004 Atina Güreş Aydın Polatçı

2004 Atina Halter Reyhan Arabacıoğlu

2004 Atina Halter Sedat Artuç

2008 Pekin Boks Yakup Kılıç

2008 Pekin Tekvando Servet Tazegül

2008 Pekin Güreş Nazmi Avluca

2012 Londra Güreş Rıza Kayaalp

2016 Rio Güreş Cenk İldem

2016 Rio Güreş Soner Demirtaş

2016 Rio Tekvando Nur Tatar

2016 Rio Atletizm Yasmani Copello Escobar

AA