Türkiye’nin olimpiyatlardaki madalya gururları

Normal şartlarda geçen yıl gerçekleştirilmesi gereken ama yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya’nın başkenti Tokyo’da başlayacak.
Türkiye, oyunlarda 18 farklı branşta 108 sporcuyla madalya kovalayacak.
Tokyo Olimpiyat Oyunları, Türkiye’nin temsil edildiği 23. organizasyon olacak. Türkiye katılım sağladığı bu organizasyonlarda 39 altın, 25 gümüş, 27 bronz elde etti.
İlk madalya güreş branşında geldi
Türkiye, olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını güreş branşında kazandı.
Yer aldığı ilk 4 olimpiyatta madalya göremeyen Türk sporcular, ilk madalya sevinçlerini 1936 Berlin Olimpiyatları’nda yaşadı.
Milli güreşçi Ahmet Kireççi, Berlin Olimpiyat Oyunları’nda kazandığı bronz madalya ile Türkiye adına kürsüye çıkan ilk sporcu oldu.
Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde ilk altın madalyasını da yine güreş branşıyla kazandı.
Güreşçi Yaşar Erkan, Ahmet Kireççi’nin tarih yazdığı 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda 61 kilo serbest stilde birincilik kürsüsüne çıkarak bir başka başarıya imza attı.
Kadınlarda ilk madalya 1992’de
Türkiye, kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelona’da kazandı.
Judoda Hülya Şenyurt, elde ettiği bronz madalyayla kadınlarda Türkiye’ye ilk madalya getiren sporcu oldu.
Türkiye, olimpiyat oyunlarında kadınlarda altın madalyaya ise 2004 yılında alabildi.
Atina’da gerçekleştirilen oyunlarda halterde Nurcan Taylan, birinci olurken bu, Türkiye’nin kadınlarda ilk altın madalyası olarak tarihe geçti.
En başarılı branş güreş
Türkiye’nin olimpiyatlardaki en başarılı spor dalı güreş oldu.
Türk sporcuların kazandığı 91 madalyanın 63’ünü güreşçiler elde etti. Güreşçiler 29 altın, 18 gümüş ve 16 bronz madalyayı Türkiye’ye getirme başarısı gösterdi.
Olimpiyatlarda ayrıca Türk sporcular, halterde 11, tekvandoda 7, boksta 5, atletizmde 3 ve judoda 2 madalya kazandı.
Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu’nun altın serisi
Türk sporcular içinde üçer altın madalya kazanan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti.
Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta’da üç kez üst üste zirvede yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Halil Mutlu ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina’da altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu’nun başarısını tekrarladı.
Madalyaların 85’i erkeklerden, 6’sı kadınlardan
Türkiye’nin olimpiyat oyunlarında kazandığı 91 madalyanın 85’ini erkek sporcular kazanırken, kadın sporcular 6 madalya elde etti.
Türk kadın sporcular 1 altın, 2 gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.
Kadınlarda Nurcan Taylan (halter-altın), Azize Tanrıkulu (tekvando-gümüş), Nur Tatar (tekvando-gümüş-bronz), Hülya Şenyurt (judo-bronz) ve Hamide Tosun (tekvando-bronz) madalya aldı.
Olimpiyatlarda Türkiye adına 73 farklı sporcu madalya sevinci yaşadı.
Türkiye’nin olimpiyatlardaki madalya gururları
Olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle:
Altın madalya (39):
Olimpiyat Branş Sporcu
1936 Berlin Güreş Yaşar Erkan
1948 Londra Güreş Yaşar Doğu
1948 Londra Güreş Nasuh Akar
1948 Londra Güreş Mersinli Ahmet Kireççi
1948 Londra Güreş Mehmet Oktay
1948 Londra Güreş Gazanfer Bilge
1948 Londra Güreş Celal Atik
1952 Helsinki Güreş Hasan Gemici
1952 Helsinki Güreş Bayram Şit
1956 Melbourne Güreş Mustafa Dağıstanlı
1956 Melbourne Güreş Mithat Bayrak
1956 Melbourne Güreş Hamit Kaplan
1960 Roma Güreş Tevfik Kış
1960 Roma Güreş Müzahir Sille
1960 Roma Güreş Mustafa Dağıstanlı
1960 Roma Güreş Mithat Bayrak
1960 Roma Güreş İsmet Atlı
1960 Roma Güreş Hasan Güngör
1960 Roma Güreş Ahmet Bilek
1964 Tokyo Güreş Kazım Ayvaz
1964 Tokyo Güreş İsmail Ogan
1968 Meksiko Güreş Mahmut Atalay
1968 Meksiko Güreş Ahmet Ayık
1988 Seul Halter Naim Süleymanoğlu
1992 Barcelona Halter Naim Süleymanoğlu
1992 Barcelona Güreş Mehmet Akif Pirim
1996 Atlanta Halter Naim Süleymanoğlu
1996 Atlanta Halter Halil Mutlu
1996 Atlanta Güreş Hamza Yerlikaya
1996 Atlanta Güreş Mahmut Demir
2000 Sidney Halter Halil Mutlu
2000 Sidney Güreş Hamza Yerlikaya
2000 Sidney Judo Hüseyin Özkan
2004 Atina Halter Halil Mutlu
2004 Atina Halter Taner Sağır
2004 Atina Halter Nurcan Taylan
2008 Pekin Güreş Ramazan Şahin
2012 Londra Tekvando Servet Tazegül
2016 Rio Güreş Taha Akgül
Gümüş madalya (25):
Olimpiyat Branş Sporcu
1948 Londra Güreş Muhlis M.Tayfun
1948 Londra Güreş Kenan Olcay
1948 Londra Güreş Halit Balamir
1948 Londra Güreş Adil Candemir
1956 Melbourne Güreş Rıza Doğan
1956 Melbourne Güreş İbrahim Zengin
1960 Roma Güreş Hamit Kaplan
1960 Roma Güreş İsmail Ogan
1964 Tokyo Güreş Ahmet Ayık
1964 Tokyo Güreş Hasan Güngör
1964 Tokyo Güreş Hüseyin Akbaş
1972 Münih Güreş Vehbi Akdağ
1988 Seul Güreş Necmi Gençalp
1992 Barcelona Güreş Kenan Şimşek
1992 Barcelona Güreş Hakkı Başar
1996 Atlanta Boks Malik Beyleroğlu
2004 Atina Güreş Şeref Eroğlu
2004 Atina Tekvando Bahri Tanrıkulu
2004 Atina Boks Atagün Yalçınkaya
2004 Atina Atletizm (Çekiç) Eşref Apak
2008 Pekin Tekvando Azize Tanrıkulu
2012 Londra Tekvando Nur Tatar
2016 Rio Halter Daniyar İsmayilov
2016 Rio Güreş Rıza Kayaalp
2016 Rio Güreş Selim Yaşar
Bronz madalya (27):
Olimpiyat Branş Sporcu
1936 Berlin Güreş Mersinli Ahmet Kireççi
1948 Londra Güreş Halil Kaya
1948 Londra Atletizm Ruhi Sarıalp
1952 Helsinki Güreş Adil Atan
1956 Melbourne Güreş Hüseyin Akbaş
1956 Melbourne Güreş Dursun Ali Eğribaş
1964 Tokyo Güreş Hamit Kaplan
1984 Los Angeles Güreş Ayhan Taşkın
1984 Los Angeles Boks Turgut Aykaç
1984 Los Angeles Boks Eyüp Can
1992 Barcelona Judo Hülya Şenyurt
1992 Barcelona Güreş Ali Kayalı
1996 Atlanta Güreş Mehmet Akif Pirim
2000 Sidney Güreş Adem Bereket
2000 Sidney Tekvando Hamide Tosun
2004 Atina Güreş Mehmet Özal
2004 Atina Güreş Aydın Polatçı
2004 Atina Halter Reyhan Arabacıoğlu
2004 Atina Halter Sedat Artuç
2008 Pekin Boks Yakup Kılıç
2008 Pekin Tekvando Servet Tazegül
2008 Pekin Güreş Nazmi Avluca
2012 Londra Güreş Rıza Kayaalp
2016 Rio Güreş Cenk İldem
2016 Rio Güreş Soner Demirtaş
2016 Rio Tekvando Nur Tatar
2016 Rio Atletizm Yasmani Copello Escobar
AA