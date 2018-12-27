En yaşlı atlet koşarken hayatını kaybetti!

Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda, Büyük Atatürk Koşusu'nda koştuğu sırada hayatını kaybetti.

27 Aralık 2018, Perşembe 17:02 Son Güncelleme:
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En yaşlı atlet koşarken hayatını kaybetti!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü nedeniyle Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.

Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayıp Ankara Garı önünde sona erecek yarışa defalarca katılan 92 yaşındaki Erdoğan Dulda, bu senede etkinliğe katıldı. Dulda, Anıtkabir'in önünden geçtiği sırada fenalaşıp yere yığıldı.

Hemen müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Dulda'nın kalbinin durduğunu tespit etti.

Hemen hastaneye kaldırılan Dulda'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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