A Milli Takımımız, EURO 2020 finallerinde bu akşam turnuvanın açılışında Roma'da karşılaşacağı İtalya sınavı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Dev mücadelenin son idmanını maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda yapan Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Şenol Güneş ve kurmayları, rakibimizin tüm güçlü ve zayıf yönlerini analiz edip, oyuncularımızla paylaştı. Turnuvanın en genç takımına (24.58 yaş ortalaması) sahip olan ve aynı zamanda bu kupanın en yaşlı hocası (69) olan Güneş'in kalede Uğurcan'ı, sağ bekte Zeki'yi, solda Umut'u, stoperde de Çağlar ve Merih ikilisini oynatması bekleniyor.

'Kral'ın arkasında Yusuf

Merih ve Çağlar'ın değişmeli olarak İmmobile'yi markaj altına alacağı öğrenildi. Orta alanda göbekte Okay ve Ozan oynayacak. Kanatlarda solda Hakan Çalhanoğlu, sağda Kenan, ileride Burak ve 'Kral'ın arkasında da Yusuf forma giyecek. Güneş, topun kontrolünün bizde olmasını ve kaleyi gördüğümüz anda futbolcularından şut atmalarını istiyor.







