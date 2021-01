Temelini wave shooter mekaniklerinden alan bir açık dünya oyunu olan Buried Alive: The Annihilation, açık dünyalar, gizemler ve hayatta kalma elementlerini harmanlayarak geliyor. yuncuyu herhangi bir lineer yola sokmayan oyun farklı strateji ve oynanış biçimlerine izin veriyor. Örneğin bir oyuncu hikayeyi bitirip çeşitli seçimler yaparak istediği sona varmak isterken başka bir oyuncu hikayeyi istediği noktada kesebilir veyahut hiç oynamadan sadece ne kadar hayatta kalabileceğini de test edebilir. Oynanışın en önemli detaylarından biri oyunun full fizik interaksiyonuna izin vermesi, Valve’ın titanı Half Life: Alyx gibi yapımlarda gördüğümüz bu özellik oyuncuların dünya ile etkileşimini hatrı sayılır bir miktarda arttırıyor.

Oyunun hikayesi mitolojiden almış köklerini. Kendisine alışık olduğumuz “yanlış giden deney” hikayelerinin dışında bir yol belirleyen oyun, Cehennemde kötü insanlara işkence eden Şeytan’ın insanları kötü yapan şeyin ne olduğunu merak edip dünyaya inmesiyle açılıyor. Buried Alive: The Annihilation’ın dünyasında kendisine denekler seçen Şeytan, bu deneklere isteyebileceği en karanlık şeyleri bahşediyor fakat daha sonrasında bu insanların ellerinden her şeylerini alıp onları kendi dünyalarının karanlık bir versiyonuna hapsediyor. Oyunda bu kötü insanlardan biri olarak oynuyoruz.

Buried Alive: The Annihilation VR, 19 Ocak 2021’de Steam üzerinde tüm kullanıcılara erişilebilir olacak. Erken erişim modeliyle çıkacak oyun 2021 yılının sonunda tam sürümüyle Steam’de yerini alacak. Türkiye’ye özel fiyatı 45 lira olacak olan oyun dünyanın geri kalanında ise 15 Euro fiyat etiketiyle satın alınabilir olacak.

ANAHTAR ÖZELLİKLER:

Açık Dünya: Buried Alive: The Annihilation VR geleneksel wave shooterların aksine oyuncuyu “sabit bir silah” olarak değerlendirmiyor. Hatta oyuncu gezmeye, keşfetmeye ve sırları çözmeye teşvik ediliyor.

Geniş Cephanelik: Orta çağ kılıçlarından Viktoryan balta-silahlara, geleneksel yaylardan tam otomatik silahlara kadar geniş bir cephanelik barındıran Buried Alive: The Annihilation VR, oyuncuları kendi tercihlerine göre eşya setlerini düzenleme konusunda cesaretlendiriyor.

Etkileşime Hazır Dünya: Full fizik interaksiyon ile etkileşim ve inandırıcılığı arttıran Buried Alive: The Annihilation VR aynı zamanda açık dünyasında barındırdığı gizemlerle de oyuncuyu kendisine çekiyor.

Geliştirici Ekip Hakkında Bilgi:

The Two Ravens 2018’in ocak ayında kurulmuş, iki kişilik bir VR oyun stüdyosudur. “VR oyuncuları tarafından, VR oyuncuları için.” mentalitesi ile yaklaşık üç yıldır ana projemiz olan Buried Alive: The Annihilation VR üzerinde çalışıyoruz.

Buried Alive: The Annihilation VR nedir?

Buried Alive: The Annihilation VR, temellerini “wave shooter” mekaniklerinden alan bir açık dünya oyunu. Dünyasında gizemler ve bulmacalar barındırarak oyuncuyu gezmeye motive eden oyunda hikaye bu bulmacaların çözülmesiyle ortaya çıkıyor. Oyuncuyu herhangi bir lineer yola sokmayan oyun farklı strateji ve oynanış biçimlerine izin veriyor. Örneğin bir oyuncu hikayeyi bitirip çeşitli seçimler yaparak istediği sona varmak isterken başka bir oyuncu hikayeyi istediği noktada kesebilir veyahut hiç oynamadan sadece ne kadar hayatta kalabileceğini de test edebilir.

Geliştirici: The Two Ravens

Çıkış Tarihi: 19 Ocak 2021

Fiyat: USD 14.99, TRY 45

Bulunabilirlik: Steam

Diller: İngilizce, Tam çıkış ile birlikte İspanyolca ve Türkçe de eklenecek

ESRB: 18 yaş ve üzeri, kan ve şiddet ögeleri.

Boyut: 10 GB