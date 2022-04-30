Türkiye’nin ilk solo dağcısı, 59. zirvesine Ilgaz Dağı’nda ulaştı

Yaptığı tırmanışlarla adından söz ettiren 50 yaşındaki Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinist Erdek Cennet, "81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı" projesi çerçevesinde Türkiye’de bulunan illerdeki en yüksek dağların zirvesini tırmanıyor. Erdek, proje sonunda 81 ildeki en yüksek dağın zirvesine tırmanarak "Anadolu Parsı" unvanına sahip olmayı hedefliyor. 58. zirvesini Bartın’da bulunan bin 100 metre irtifadaki Drazlar Kemerli Dağı’na tırmanarak tamamlayan Cennet, son olarak Ilgaz Dağı'na tırmandı. 59. tırmanışını tamamlamak için Çankırı - Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'na gelen Cennet, 2 bin 546 rakımlı Küçük Hacet zirvesine tırmandı.

Tırmandığı her zirveden bir taş topluyor

Türkiye’nin 59 ilinde çeşitli yüksek irtifadaki dağlara tırmanan Erdek Cennet, tırmandığı dağ zirvelerinden projesini çağrıştıran bir adet taş alıyor. Cennet, tırmanışlarını ise saniye saniye görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor.

Cennet: “Projem, dağcılık tarihinde bir ilk“

"81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı" projesinin dağcılık tarihinde bir ilk olduğunu ifade eden Erdek Cennet, “Benim '81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' isimli projem dağcılık tarihinde bir ilk ve unvan verilmesine yönelik bir projedir. Projemin içeriği 81 ilimizdeki en yüksek dağın zirvesine tırmanan solo alpinistlere ‘Anadolu Parsı‘ unvanı verilmesi yönündedir. Türkiye’nin en geniş çerçevedeki, alpinizmde yüksek irtifaya yönelik bir projedir. Bu proje ile 81 ildeki en yüksek dağların zirvesine solo tırmanış yapıyorum. Bugün burada projem çerçevesinde 59. il Kastamonu, 59. zirvem Ilgaz Dağı Küçük Hacet zirvesi ve 2 bin 546 metre irtifadayım. Zirveye başarılı bir şekilde ulaştım. Bu projeme başlamadan önce 450’den fazla zirvem, 81 ilimizdeki en az 60 tanesini başarıyla gerçekleştirmiştim, ’81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı‘ isimli projem başladıktan sonra bugün 59. zirvemi gerçekleştirdim" dedi.

"İz kaydı olmayan rotalarda yol ve rota iz kaydı çıkarıyorum"

Türkiye’nin birçok dağında yol ve rota iz kaydının olmadığını vurgulayan Erdek Cennet, yol ve rota iz kaydı çıkararak kendisinden sonra zirve yapacak alpinistlere öncü olmak istediğini kaydederek, “Projem, ülkemizdeki dağcılık, doğa sporları diğer tüm turizm alanlarına hitap ediyor. Dağlarımızı tanıtıyoruz. Ülkemizde birçok dağımızda yol ve iz haritası yok. Bu proje çerçevesinde ilk defa ülkemizde 81 ilimizdeki dağların zirvelerinin rota iz kayıtlarını çıkarıyorum. Ülkemizde mevcut 2 bin 343 tane zirve yapılacak dağlar var" diye konuştu.

“Rota başlangıcımı sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim için zirvenin dibindeki köyde yapıyorum"

Zirvesine tırmanacağı dağların dibindeki köyü rota başlangıcı olarak belirlediğini kaydeden Cennet , "Rota başlangıcımı genellikle zirvenin dibindeki köyden yapıyorum. Bu proje çerçevesine giren solo alpinistler rota başlangıçlarını o köyden başlatacakları için, rotalarını başlatacakları köy sakinleri ile sosyal, ekonomik ve kültürel bir ilişki içerisinde olacağından dolayı katkı sağlayacaktır. Başka ülkelerde yüksek irtifalarla ilgili proje ve unvanlar var. Bizim ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki yüksek irtifacılar, o unvanları almak için azim gösterip çalışıyorlar. Bizim ülkemizde de ‘Anadolu Parsı' unvanının olması özellikle yüksek irtifa dağcılığıyla ilgili büyük bir potansiyel oluşturuyor. Başka ülkelerden bu unvanı almak isteyecek olan yüksek irtifacı alpinistler olacaktır. Projem ülkemize bir değer katacaktır. Bu çerçevede hem illerimizi tanıtıyorum hem de illerimizdeki muhteşem ötesi doğamızı hem de dağlarımızı tanıtıyorum. Zaten iz kayıtlarını çıkardığım için herkes güvenli bir şekilde rota iz kaydımı takip ederek rota başlangıç alanından zirveye ulaşıp tekrardan rota başlangıç alanlarına ulaşıp muhteşemliği yaşayabilirler” şeklinde konuştu.

“Gerçekleştirdiğim ilkler, Türk dağcılık tarihinde birer ilktir"

Gerçekleştirdiği ilklerin Türk dağcılık tarihinde de ilk olduğunu sözlerine ekleyen Cennet, “Türkiye’de benden öncesine kadar ‘Solo Alpinist ‘ kavramı yoktu, benimle beraber Türkiye’de ilk defa bu kavram oluştu. Projem çerçevesinde Ağrı Dağı 5 bin 137 metrede yüzde 11 miktarında oksijenle 3 gün 2 gece kalarak bir ilk gerçekleştirmiştim. Art arda farklı bölgeler ve farklı illerde yüksek irtifa dağı olarak 1 günde 3 ilde 3 zirveyi, daha sonra 1 günde 2 ilde zirve, 5 günde 5 ilde 5 zirveyi gerçekleştirmiştim. Projem çerçevesinde gerçekleştirdiğim tüm ilkler Türk Dağcılık Tarihinde hepsi birer ilktir” ifadelerini kullandı.