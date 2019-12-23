Türkiye’nin ilk resmi spor turnuvası görkemli başladı!

Türkiye E-Spor Federasyonu’nun (TESFED) en popüler oyunları aynı organizasyonda buluşturduğu Türkiye’nin ilk resmi spor turnuvası, spor severlerin yoğun katılımıyla görkemli ve heyecan dolu final karşılaşmalarına sahne oldu.

Türkiye’nin her yerinden katılımcılara açık olarak Vodafone FreeZone ana sponsorluğunda, Maximum Kart ve Red Bull sponsorluğunda düzenlenen “TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası” final karşılaşmaları, mekan sponsoru Ataşehir FDR Oyun Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İki gün boyunca adeta spor şöleni yaşatan TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası, kazanan takımların galibiyet sevinciyle taçlanırken, spor severler, çekişmeli ve rekabet dolu karşılaşmalarla spor heyecanını canlı olarak yaşama imkanı buldu.

Online elemelerde üst tura çıkmaya hak kazanan takımların katıldığı finallerin cumartesi günü gerçekleşen ilk gününde FIFA, CS:GO, Zula ve Red Bull Son Şampiyon karşılaşmaları, ikinci gün ise PUBG ve LOL karşılaşmaları yapıldı.

Toplam 100 bin TL’lik ödül havuzu için yarışılan final rekabetinde, FIFA’nın şampiyonu, rakibi Berkije’yi yenerek galibiyete ulaşan Galatasaray Espor’un FIFA oyuncusu İMertAL olurken, CS:GO karşılaşmalarının birincisi İstanbul Wild Cats, Zula karşılaşmalarının şampiyonu Mod-Z Espor, Red Bull Son Şampiyon kapsamında Dota 2 karşılaşmalarında zafere imza atan takım ise Team Closer oldu.

Espor heyecanının aynı hızla devam ettiği ikinci günde ise PUBG karşılaşmalarında kupayı kaldıran takım Digital Athletics olurken, günün son karşılaşması League of Legends’de Mental 5 galibiyeti kazandı.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir:

“Turnuvaya çok kısa sürede 3 bini aşkın esporcunun başvurması bizi çok mutlu ettiği gibi, ülkemizde espora olan ilginin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor”

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, turnuvada yaptığı açıklamada, federasyon olarak Türkiye’de esporun gelişimi ve tabana yayılması için çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye’yi spor alanında dünya çapında bir marka haline getirmenin en büyük hedefleri olduğunun altını çizen Alper Afşin Özdemir, Türkiye’de esporun gelişiminin ivme kazanması için bütün uluslararası spor markalarının Türkiye’de temsilcilikler açmasının ve yerli spor markalarının çoğalmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, şunları söyledi:

“Turnuvaya çok kısa sürede 3 bini aşkın esporcunun başvurması bizi çok mutlu ettiği gibi, ülkemizde espora olan ilginin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası, yılda 2 kez gerçekleştirilecek ve önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecek. Biz federasyon olarak esporun gelişimi için her türlü katkıda bulunmaya hazırız. Bu yöndeki adımlarımızdan biri olan TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası da ülkemizde spor alanında gerçekleştirilen ilk resmi turnuva olması nedeniyle bu sporun geniş toplum kesimlerine ulaşmasında, bilinirliğinin artmasında ve tabana yayılmasında önemli bir görev üstlenecektir kanısındayız.”

Finalleri değerlendiren Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ender Özgün de, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Espor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık ve 14 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Türkiye E-Spor Federasyonu işbirliğimizle oyun ve espor dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. İsmimizi vermekten mutluluk duyduğumuz TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’nda birinciliğe hak kazanan takımlar başta olmak üzere final mücadelesi veren tüm takımları kutluyoruz. Vodafone FreeZone çatısı altında oyun ve espor tutkunu gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

Türkiye’nin ilk resmi spor turnuvasına esporcular büyük ilgi gösterdi

TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası, bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı spor turnuvalarından biri ve Türkiye’nin ilk resmi spor kupası olma özelliğini taşıyor.

Başvuruları Kasım ayında başlayan Türkiye Kupası’na kısa sürede Zula için 960, LoL için 935, CS:GO için 565 ve PUBG için 508, Dota 2 için 195, FIFA için 182 kişi olmak üzere, toplam 3 bin 345 esporcu başvuruda bulundu. Final karşılaşmaları için elemeler online olarak gerçekleştirildi. Karşılaşmalar, taraftarların da katılımıyla bugüne kadar gerçekleşen turnuvalarda görülmemiş ölçüde coşkulu ve heyecan dolu geçti.

Ülkemizde spor alanında önemli bir boşluğu doldurması beklenen organizasyon, espora kurumsal kimlik altında resmiyet kazandırırken, “geleceğin sporu” olarak da tanımlanan bu sporun toplumun geniş kesimlerine yayılmasına ve gelişimine de hız verecek.

Yılda 2 kez düzenlenecek

Ülke çapında düzenlenen ve en popüler spor oyunlarından 6’sını bir araya getiren tek resmî organizasyon olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası, yılda 2 kez yapılacak. Sadece profesyonel takımların ve oyuncuların yer aldığı turnuvalardan farklı olarak, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’nda tüm Türkiye’den katılımcılar yarışabiliyor.



