Türkiye’nin ilk Honor of Kings turnuvası başlıyor

Dünyanın en çok oynanan mobil MOBA oyunu olan Honor of Kings (HOK) için Türkiye’deki ilk turnuva heyecanı başlıyor. Toplamda 740 bin TL ödül havuzuna sahip olan 2022 Honor of Kings Championship Türkiye Seçmeleri, 12 güçlü takımın mücadelesine sahne olacak.

16-18 Eylül tarihleri arasında ön elemelerin oynanacağı Türkiye seçmelerinin çeyrek ve yarı finalleri 24-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Seçmelerin büyük finali ise 15 Ekim’de gerçekleştirilecek. Kazanan takım 2022 Honor of Kings Championship’e gitme hakkını elde edecek.

Bu yılın en büyük HOK turnuvası olan 2022 Honor of Kings Championship’in toplamda 10 milyon dolarlık ödül havuzu bulunuyor. Dünyanın her yerinden gelen en güçlü takımlar bu turnuvada birbirine karşı mücadele edecek. Adını 2022 Honor of Kings Championship’e yazdıran takımlar, bu turnuvadan en az 250 bin dolar para ödülüyle ayrılacaklar. Bu ödül takımların sıralamasına göre artabilecek.

2022 Honor of Kings Championship Türkiye Seçmeleri’ne katılan ülke çapındaki en iyi takımlar şu şekilde:

Beşiktaş Esports

Dark Passage

Denizbank İstanbul Wildcats

Digital Athletics

Fenerbahçe Espor Fire

Flux Esports

FUT-NOVA Galakticos

Karagümrük Espor

Next Rüya

Papara SuperMassive Blaze

Regnum Carya Espor