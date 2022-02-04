Türkiye'nin İlk Espor ekitabı olan, A'dan Z'ye Espor'un 250 sayfalık yeni ve özel sayısı çıktı.
Kitabın içinde yer alan konular...
Türkiye’de şuan için fazla bilinmemesine rağmen,
Gençlerin yani yeni jenerasyonun çok hakim olduğu,
Seyirci sayıları ile hem Dünya’da hem de Türkiye’de diğer sporlar ile yarışan,
Artık bir sektör haline gelmiş Espor’un;
Ne olduğunu,
Bir Spor dalı olup olmadığını,
Yararlı mı yoksa zararlı mı olduğunu,
Türkiye’de ve Dünya’da ne durumda olduğunu,
Yani Geleceğin Sporu olan Espor’u;
A’dan Z’ye öğretebilmek ve akıllardaki soru işaretlerini en aza indirmektir.
Kitabın içindekiler kısmı şu şekildedir:
İÇİNDEKİLER
1-A’dan Z’ye Espor (AZES) Nedir?
2-Espor Nedir?
3-Espor’un Kısa Tarihi ve Önemli Gelişmeler
4-Espor Nasıl Yazılır?
5-Espor Ekosistemi
6-Espor Oyun Türleri/Branşları
7-Türkiye Espor Federasyonu’nun (TESFED) Görevi Nedir?
8-Neden Espor - Espor’un Olumlu ve Olumsuz Yönleri?
9-Esporcu Lisansı Nedir?
10-Esporcu Lisansı Nasıl Alınır?
11-Geleceğin Mesleği: Espor
12-Espor’da Kariyer
Espor'da Kariyer (Bölüm 2)
13-Ekip Oluşumu Ve Görevleri
14-Nasıl Esporcu Olunur?
15-Esporcu Olmak İsteyenlere Öneriler
16-Esporcu Olmak İsteyenler İçin Genel Başlangıç Espor Rehberi
17-Esporcular Ne Kadar Para Kazanabiliyorlar?
18-Espor Takımı veya Kulübü Nasıl Kurulur?
19-Profesyonel Bir Espor Kulübü Nasıl Olmalı
20-Espor Takımı Kurmak İçin En Önemli Olan 3 Madde
21-Espor Takımının Gelir Kaynakları
22-Espor Takımının Olası Giderleri
23-Espor Takımlarının Sponsorluk Dosyası Nasıl Olmalı
24-Espor Takımları ve Oyuncular Nasıl Para Kazanabiliyorlar?
25-Gaming House Nedir ve Önemli Bilgiler
26-Gaming House (Oyun Evi) Faydaları
27-Espor Hukuku
(Bölüm 1) Espor Hukukunun Doğuşu
(Bölüm 2) Espor Hukuku: Sözleşmeler
(Bölüm 3) Takım Ve Oyuncu İlişkisi
28-Cosplay’lik Nedir?
29-Espor’da Kadınlar
(Bölüm 1) Espor'da Kadınlar: Türkiye
30-Espor’da Yayıncılık
(Bölüm 1) Espor'da Yayıncılık: Popüler Yayın Platformları
(Bölüm 2) Espor’da Yayıncılık: Yayıncılık Nedir Ve Nasıl Yapılır
31-Espor’da Marka Tescili
Espor'da Marka Tescili: Marka Tescil Kategorisine Espor'da Eklendi
32-Espor'da Linkedin Kullanımının Önemi
Linkedin Sosyal Satış Endeksiniz (SSI)
33-Sosyal Hizmet Boyutu (Aileler)
34-Ebeveynler İçin Genel Başlangıç Espor Rehberi
35-Türkiye Espor Haritası
36-Espor’un Geleceği
37-Dünyada Espor
Dünyada Espor! (Espor, Futbol İle Yarışıyor)
38-Türkiye’de Espor’un Geleceği
39-Espor Arenaları
40-Espor Ligleri
Türkiye'deki Popüler Espor Ligleri ve Turnuvaları
41-En Popüler Mobil Espor Oyunları (2020)
42-Esporcular İçin En Çok Kazandıran Espor Oyunları (2018 Ve Sonrası)
2019'da Atağa Geçen Oyunlar
2020'de Atağa Geçen Oyunlar
43-Espor’u Sevdiren 3 Spor Kulübü
44-Profesyonel Spor Kulüpleri Espor’a Neden İlgi Gösteriyor?
45-CSGO Oyun İçerisinde Sık Kullanılan Terimler
46-Pubg Ve Pubg Mobile Oyun İçerisinde Sık Kullanılan Terimler
47-Gamer Bilgisayarlarda Bulunması Gereken Temel Özellikler
48-Gamer (Oyuncu) Klavye Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
49-Gamer (Oyuncu) Kulaklık Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
50-Mouse Pad Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
51-Gamer (Oyuncu) Mouse Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
52-Espor'un Enleri: Türkiye
53-Espor'da Bilinmesi Gereken Önemli Bilgiler
54-Espor'da Discord: Espor Takımlarının Discord Kullanımı Ve Önemi
Oyun Sektörü Ve Discord
55-Gençlerin Yeni Hayali: Esporcu Olmak
56-Blockchain Ve Espor
57-Espor’a Yatırım Nasıl Yapılır?
58-A’dan Z’ye En İyi Esporcu Nickleri
59-A’dan Z’ye En İyi Komik Esporcu Nickleri
60-A’dan Z’ye En İyi Espor Klan İsimleri
61-Efsaneleşmiş Gamer Sözleri
62-Espor Sözlüğü
63-SONUÇ