Takım sporlarında, Türkiye’nin en başarılı branşlarının başında gelen Türk kadın voleybolu, başarısına bir yenisini daha ekledi. A Milli Takımımız, 3 ay önce kazandığı Avrupa Şampiyonası 2.’liğinin ardından tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesini aldı.

Hollanda’nın ev sahipliğinde Avrupa Kıta Elemeleri’nin finalinde Almanya’yı 3-0 yenerek olimpiyata katılma hakkı elde eden “Filenin Sultanları”, Türk halkını büyük bir sevince boğdu.

‘Bu görüntüyü hafızama kazımak istiyorum’

Ay-Yıldızlı ekibimiz dün İstanbul’a geldi ve elde ettiği olimpiyat başarısına yakışır bir şekilde havalimanında karşılandı.

Karşılaşmada konuşan Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şunları söyledi:

“Hedefimiz olimpiyattı, bu hedefe ulaşan Sultanları bütün ülke huzurunda tebrik ediyor, kutluyorum. Kolay olmadı, zorlu bir maratondu. Çok emek verildi, çok çalışıldı ve bu noktaya gelindi.

Kaptan Eda Erdem Dündar:

“Bu görüntüyü hafızama kazımak istiyorum. Bu gurur hepimizin. Filenin Sultanları bu başarıyı hep birlikte, federasyonuyla birlikte kazandı. Gece gündüz çalışan bir ekibimiz var. Belki 1 haftalık maratondu bu ama bunun arkasında 3 senelik emek yatıyor. Olimpiyatları hakettik. Artık madalya için mücadele edeceğiz. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz.”

Eda ve Naz’dan ikinci olimpiyat

2012 Londra’da ilk olimpiyat sevincini yaşayan Kadın Voleybol Takımımız’ın kadrosundaki iki isim; kaptan Eda Erdem Dündar ile Naz Aydemir Akyol, bu başarıyı ikinci kez yaşayacak. İngiltere’deki organizasyonda da yer alan Eda ile Naz, 2020 Tokyo’da da Türkiye’yi temsil edecek.

Guidetti şimdiden Tokyo’ya kilitlendi

Geride kalan 2 yıllık süreçte jenerasyon değişimine giren kadın voleybolunun başına 2017’de; Türk oyuncuları çok iyi tanıyan, aynı zamanda Hollanda ve Almanya Milli Takımları’nda başarılı sonuçlara imza atmış başantrenör Giovanni Guidetti getirilmişti. Guidetti’nin ne kadar doğru seçim olduğu bir kez daha kendini gösterdi.

Avrupa Şampiyonası’ndaki madalyalar, Milletler Ligi’ndeki iyi derecelerin ardından gelen olimpiyat kotası doğru yolda olduğumuzu ortaya koydu. İşi çok seven Guidetti’nin kota sevincini kısa kesip bir an önce olimpiyata kilitlenmesi de başarı için süreci ne kadar ciddiye aldığını gösterdi. Bunun böyle olduğunu da Milli Takım menajeri Pelin Emniyetli’nin tweeti adeta kanıtlar nitelikteydi...

İşte o tweet: “Olimpiyata gidiş ve mutluluk tweetlerinden önce, yaşanmış gerçek hikaye anlatayım: Düşünün, herkes dans ediyor, eğleniyor. Giovanni yanıma geliyor. Pelo 2 gün sonra Tokyo kamp programını yapmaya başla, şu tarihte gidelim, salonu bul, uçak biletleri vs... diyor? söyleyeceklerim bitti.”

EN BAŞARILI İDARİ VE TEKNİK KADRO: Kurtaran Mumcu (Milli Takımlar Sorumlusu), Pelin Emniyetli (Takım Menajeri), Giovanni Guidetti (Başantrenör), Alper Hamurcu, Recep Vatansever, Ahmet Can Erşimşek (Yrd antrenörler), Artun Aksan, Fatih Yağcı (İstatistik antrenörleri), Alessandro Bracceschi (Kondisyoner), Georgi Vasilev Bivolarski (Fizyoterapist), Murat Beder (Masör), Seren Akıncı Özdurulmuş (Psikolog).