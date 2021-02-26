Geleneksel sporlar milletlerin veya devletlerin tarihleri ve gelenekleri içerisinde oluşmuş olan sporlar olmaktadır. Bu sporlar hem eğlence amaçlı hem de eski zamanlarda insanların doğa veya düşmanları ile başa çıkabilmeleri için kondisyonlarını geliştirilmek amacı ile zaman içerisinde oluşturulmuştur.

Türkiye'nin geleneksel sporları nelerdir?

Milletler için atalarından kalan sporlar son derece önemli olmaktadır. Bu durum ülkemizde de geçerlidir. Bu sebeple geleneksel spor federasyonumuz bulunmaktadır. Ülkemize ve dolayısıyla Türk kültüründe çağlardan beri yapılan geleneksel sporlarımızı şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

Güreş; neredeyse her toplumda yer alan bir spor olmaktadır.

Yağlı güreş, Olimpiyatlarda dahi kendisine yer bulmuş olan ata sporlarımızdan birisidir.

Aba güreşi, Güreşçilerin sırtlarına aba giyerek yaptıkları güreş türlerinden birisi olmaktadır.

Kuşak Güreşi, geleneksel olarak bahar şenliklerinde yapılan bir güreş türü olmaktadır.

Şalvar Güreşi türünde sporcular şalvar giyerler ve ayaklarında ayakkabı bulunmaz.

Cirit, Türklerin en eski sporlarından birisi olmaktadır. Binicilik ile stratejinin birleştiği bir oyun olmaktadır.

Kılıç, Türklerin en eski silahlarından birisi olmaktadır. Bu sebeple eski Türklerde 5-6 yaşında ki çocuklar dahi tahta kılıçlar ile eğitilmeye başlanırdı. Ayrıca bu meziyetin gelişmesi için her fırsatta kılıç gösterileri düzenlenirdi.

Binicilik, eski Türkler zamanında kız seçmek için yaptıkları at yarışlarından bu güne kadar hayatlarında olan bir spordur.

Matrak, askeri bir spor olmakta ve 16. yüzyıldan bu yana oynanmaktadır.

Okçuluk, Türklerde tarih öncesinden beri önemli olan bir spor dalı olmaktadır.

Atlı Okçuluk

Kökbörü, at ile oğlağı kapma yarışmaları olmaktadır.

Atlı kızak, atların çektiği kızaklar ile yapılan yarışmalardır.

Geleneksel kızak