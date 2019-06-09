Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Fransa'yı 2-0 yendiği karşılaşma, İtalyan medyasında geniş yer buldu. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport “Cengiz Ünder dünya şampiyonunu yere serdi, Fransa Türkiye karşısında nakavt oldu” başlığıyla sayfalarına taşıdığı haberde "Bu navakt büyük yankı uyandırdı. Dünya şampiyonu yere düştü. Fransa, Türkiye'de battı." ifadelerine yer verildi.

"Güneş, Deschamps’ı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle paket yaptı. Fransa'nın sahadaki en iyi oyuncusu kaleci Hugo Lloris'ti. Dünya Şampiyonu, Türkiye karşısında kaleye tek şut kaleye atamadan maçı sonlandırdı. Türkiye, üç maçta üç galibiyetle yoluna devam ediyor. Buna karşılık Fransa ise İzlanda tarafından yakalandı." yorumunu yapan gazete, Horozlar'ın hücum hattında yer alan Antoine Griezmann, Olivier Giroud ve Kylian Mbappe'nin ise yokları oynadığını kaydetti.

Corriere dello Sport gazetesi ise "Cengiz, sahada varlık gösteremeyen Fransa karşısında öfkesini çıkardı" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Descahmsp'ın Fransa'sı büyük darbe aldı. Çok iyi motive olmuş ve organize bir Türkiye karşısında diz çöken bir dünya şampiyonu Fransa vardı. Önce Kaan Ayhan, sonra da Cengiz Ünder'in golleriyle Türkiye grupta üçüncü galibiyetini almayı başardı. Çok kötü oynayan Fransa'da Kylian Mbappe sahada yok gibiydi. Buna karşılık Roma'da forma giyen Cengiz, sahanın en iyilerinden biriydi."

Dündar KEŞAPLI / ROMA