Türkiye'nin EURO 2020 elemelerindeki fikstürü belli oldu (Fransa maçı ne zaman?)
EURO 2020’de eleme gruplarının belli olduğu kura çekimi İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. Kuraya 3. torbadan katılan A Milli Takımımız'ın rakipleri Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra olurken fikstürümüz de belli oldu. A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerindeki fikstürü de belli oldu. Milliler Arnavutluk maçı ile başlayıp, Andorra karşılaşmasıyla grubu bitirecek. En ciddi sınavımız olan Fransa maçları ise 8 Haziran 2019 ve 14 Ekim 2019'da tarihinde oynanacak.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi bugün İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. H Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra oldu. A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerindeki fikstürü de belli oldu. Milliler Arnavutluk maçı ile başlayıp, Andorra karşılaşmasıyla grubu bitirecek. Milliler, gruptaki en zorlu sınavını ise 8 Haziran 2019'da evinde, 14 Ekim 2019'da ise deplasmanda Fransa'ya karşı verecek.
A Milli Takımımız'ın fikstürü şu şekilde:
22 MART 2019
Arnavutluk - TÜRKİYE
Andorra - İzlanda
Moldova - Fransa
25 MART 2019
TÜRKİYE - Moldova
Andorra - Arnavutluk
Fransa - İzlanda
8 HAZİRAN 2019
İzlanda - Arnavutluk
Moldova - Andorra
TÜRKİYE - Fransa
11 HAZİRAN 2019
Arnavutluk - Moldova
Andorra - Fransa
İzlanda - TÜRKİYE
7 EYLÜL 2019
İzlanda - Moldova
Fransa - Arnavutluk
TÜRKİYE - Andorra
11 EKİM 2019
Andorra - Moldova
İzlanda - Fransa
TÜRKİYE - Arnavutluk
14 EKİM 2019
Fransa - TÜRKİYE
İzlanda - Andorra
Moldova - Arnavutluk
14 KASIM 2019
TÜRKİYE - İzlanda
Arnavutluk - Andorra
Fransa - Moldova
17 KASIM 2019
Arnavutluk - Fransa
Andorra - TÜRKİYE
Moldova - İzlanda
EURO 2020 finallerine katılım hakkın nasıl elde edilecek?
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.
Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı Play-Off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.
Kasım ayı içerisinde grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, mevcut durumda Play-Off müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Ancak bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla UEFA EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Bir ligden (A-B-C-D) Play-Off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin Play-Off maçlarına alınacak.
GRUPLAR:
A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova
B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg
C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Beyaz Rusya
D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık
E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan
F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta
G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya
H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra
I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino
J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn