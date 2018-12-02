2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi bugün İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. H Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra oldu. A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerindeki fikstürü de belli oldu. Milliler Arnavutluk maçı ile başlayıp, Andorra karşılaşmasıyla grubu bitirecek. Milliler, gruptaki en zorlu sınavını ise 8 Haziran 2019'da evinde, 14 Ekim 2019'da ise deplasmanda Fransa'ya karşı verecek.

A Milli Takımımız'ın fikstürü şu şekilde:

22 MART 2019

Arnavutluk - TÜRKİYE

Andorra - İzlanda

Moldova - Fransa

25 MART 2019

TÜRKİYE - Moldova

Andorra - Arnavutluk

Fransa - İzlanda

8 HAZİRAN 2019

İzlanda - Arnavutluk

Moldova - Andorra

TÜRKİYE - Fransa

11 HAZİRAN 2019

Arnavutluk - Moldova

Andorra - Fransa

İzlanda - TÜRKİYE

7 EYLÜL 2019

İzlanda - Moldova

Fransa - Arnavutluk

TÜRKİYE - Andorra

11 EKİM 2019

Andorra - Moldova

İzlanda - Fransa

TÜRKİYE - Arnavutluk

14 EKİM 2019

Fransa - TÜRKİYE

İzlanda - Andorra

Moldova - Arnavutluk

14 KASIM 2019

TÜRKİYE - İzlanda

Arnavutluk - Andorra

Fransa - Moldova

17 KASIM 2019

Arnavutluk - Fransa

Andorra - TÜRKİYE

Moldova - İzlanda

EURO 2020 finallerine katılım hakkın nasıl elde edilecek?

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı Play-Off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım ayı içerisinde grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, mevcut durumda Play-Off müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Ancak bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla UEFA EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Bir ligden (A-B-C-D) Play-Off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin Play-Off maçlarına alınacak.





GRUPLAR:

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Beyaz Rusya

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn