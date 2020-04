Intel® ESL Gaming Fest 2020 kapsamında düzenlenen Türkiye’nin en önemli ve kapsamlı oyun girişimciliği yarışması “Next Game Startup” için başvurular başladı.

“Next Game Startup” ile oyun geliştiren genç girişimcilerin desteklenmesi, küresel oyun dünyasına girişinin kolaylaştırılması, oyun sektöründe yeni istihdam alanları açılması ve yatırımcıların dikkatinin oyun sektörüne çekilmesi hedefleniyor.

Mobil, masaüstü ve konsol platformlarında geliştirilmiş oyunların değerlendirileceği yarışmaya, tamamlanmış, proje halinde veya demo ürünler ile katılmak mümkün. 15 Temmuz’a kadar teslim edilecek projeler, ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirilecek.

Kazanan girişimlere 1 milyon 250 bin TL değerinde destek

Yarışmada ilk ona giren girişimlere Tiplay ve Rollic Games tarafından oFON kapsamında 1 Milyon TL avans fonu sağlanacak. Girişimler, başarılı olup gelir elde etmeleri durumunda geri ödemesini yapacağı bu finansal destek ile projelerini geliştirme fırsatı bulacak.

Girişimlere Ankara, İstanbul, İzmir ve Denizli’de ortak çalışma alanı, mentorluk ve ofis desteği de sağlanacak.

Ayrıca yarışmanın birincisi 25.000 TL, ikincisi 15.000 TL, üçüncüsü ise 10.000 TL para ödülü ile desteklenecek. İlk üçe giren oyunlar para ödülünün yanı sıra; Intel®, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ (İzmir Fuar Anonim Şirketi) ve Next In Game tarafından toplamda 200.000 TL üzerinde hizmet desteği kazanacak.

Next Game Startup’ta ilk on girişim arasına giren tüm katılımcılara Intel® ESL Gaming Fest alanında stand hakkı verilecek ve indir.com tarafından SEO desteği sağlanacak. İlk 10’a kalan ekipler Intel® ESL Gaming Fest kapsamında, İZFAŞ (İzmir Fuar Anonim Şirketi) desteği ile fuar alanında girişimlerini Türkiye’nin önde gelen VC’lerine (melek yatırımcı veya risk sermayesi desteği) tanıtma fırsatı bulacak. Geçen sene 17.000 kişinin ziyaret ettiği etkinlik alanına bu sene çok daha büyük bir ilgi bekleniyor.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), oyun şirketlerine, şirket kuruluşları ve işbirliği ihtiyaçları kapsamında mentorluk desteği sağlayacak.

İzQ tarafından ise mentor ve duyuru desteğinin yanı sıra yarışmada ilk üçe giren projelere İzQ hizmetlerinden 1 ay ücretsiz yararlanma hakkı sağlanacak.

Yarışmanın jürisi oyun sektörünün önemli isimlerinden oluşuyor: Tiplay Studio Kurucu Ortakları Ahmet Öney, Mehmet Umut Ermeç, Osman Tutum, Next In Game Ajans Direktörü Aykut Özdemir, Monster Notebook Strateji & İş Geliştirme Direktörü Cem Çerçioğlu, Rollic Games Kurucu Ortağı Burak Vardal, Rollic Games Yayın Direktörü Utku Erdinç, ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar ve Doruk Demirsar, GAMFED Türkiye Kurucusu Ercan Altuğ Yılmaz, imza.com Kurucu Ortağı Hasan Yaşar, Intel® Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Satış Direktörü Ali Rıza Küçük, Intel® Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız, Intel®Ortadoğu ve Türkiye Pazarlama Direktörü Pınar Dülgerler, Game Factory Kurucusu Murat Kahraman, Masomo İş ve Ortaklık Geliştirme Müdürü Rudi Diriman, Women in Games kurucusu Simay Dinç ve Oyunder Kurucusu Tansu Kendirli.

Next Game Startup’ın kazananları, finalistlerin Eylül ayında İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yapacağı sunumların ardından belirlenecek.