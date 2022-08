Türkiye’nin en iyisi Red Bull Solo Q finalinde belli oldu

Türkiye’nin en iyi düellocularının hünerlerini sergileyip, şampiyonluk için mücadele verdiği ‘1v1’ League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da Türkiye’nin en iyisi belli oldu. Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends’da üst koridorun şampiyonunu belirleyen Red Bull Solo Q’nun playoff turunda Ahmet Emir “Rubeud” Koçak, Yusuf “Rok” Kaynakçı, Berkay “Kazing” Özyurt ve Mürsel “mursobaby” Can isimlerini Türkiye Finali’ne yazdırdı. 4 düellocu Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’na kurulan özel alanda gerçekleştirilen büyük finalde karşı karşıya geldi. Yarı final mücadelelerinin ardından Berkay “Kazing” Özyurt ve Ahmet Emir “Rubeud” Koçak kupa için eşleşti. Nefes kesen büyük final maçının son bulmasıyla Berkay “Kazing” Özyurt Türkiye’nin en iyisi olduğunu kanıtladı. Öte yandan “Kazing” 2020 yılında Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen Türkiye Finali’nde de kupanın sahibi olmuştu. Heyecan dolu anlara sahne olan finalin tekrarı Twitch.tv/redbulltr adresinden izlenebiliyor.

Türkiye şampiyonu “Kazing” ABD yolcusu

Türkiye şampiyonu olan düellocu “Kazing” Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan dünya finalinde ülkemizi temsil etme hakkını elde etti. Monster Notebook, Yapı Kredi Play, Mercedes-EQ partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q ile ilgili detaylı bilgi http://redbull.com/soloq adresinde.

Vadi’nin Ustaları’nda en iyi isim “fabFabulous” oldu

Türkiye’nin en iyi ‘1v1’ League Of Legends düellocusunun belirlendiği Red Bull Solo Q heyecanının yanı sıra ünlü yayıncılar da şampiyon olmak için mücadele verdi. Thaldrin, fabFabulous, Elwind, Stomaged, Lynx ve LEYL-Ü NEHAR arasında ‘Vadi’nin Ustaları’ turnuvasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Final maçını Berke "Thaldrin" Demir’e karşı 3-0 kazanan Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya şampiyonluğunu ilan etti.