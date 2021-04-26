Liverpool, Tottenham, İnter, Roma, Sevilla, Dortmund... İstatistiklere bakıldığında, Avrupa devlerinin Uğurcan’a olan ilgisi kesinlikle boşuna değil. Öyle ki bu sezon sergilediği performansla Süper Lig’e damga vuran Trabzonspor’un 25 yaşındaki kalecisi, yüzde 77’lik kurtarış yüzdesiyle zirvede bulunuyor. 13 maçta kalesini gole kapatan ve bu alanda da ligin en iyisi olan Uğurcan Çakır, 5 maçta ise sadece penaltılardan gol yedi.

En yakın yüzde 74...

Uğurcan’ı yüzde 74’lük kurtarış yüzdesiye Hatayspor’dan Munir ve Kayserispor’un genç file bekçisi Doğan Alemdar takip ediyor. Sakatlık sonrası 17 maça çıkan Muslera da kalesine gelen topların yüzde 74’ünü kurtardı. Sezonu kapatan Altay yüzde 73’e ulaşırken, lider Beşiktaş’ın kalecisi Ersin Destanoğlu ise yüzde 67’de kaldı.

Asist bile yaptı

Aynı zamanda bu sezon Süper Lig’de asist yapan tek kaleci olmayı başaran Uğurcan Çakır, artık A Milli Takım’ın da birinci file bekçisi... Ay-Yıldızlılar’ın Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ilk 3 grup maçında 90 dakika sahada kalan Uğurcan; ligdeki kalan 4 karşılaşmayı en iyi şekilde bitirip, tamamen Haziran ayındaki EURO 2020’ye kilitlenecek.

25 milyon Euro kazandırabilir

Devre arasında Fransız kulüpleri Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro civarında teklifler yaparken, Trabzonspor Yönetimi olumsuz yanıt vermişti. 25 yaşındaki kalecinin satışından en az 20 milyon Euro ve sonraki satıştan pay isteyen Bordo-Mavililer, bu rakamın EURO 2020’den sonra yükselebileceği görüşünde. Eğer yıldız file bekçisi şampiyonada da çıkışını sürdürürse, 25 milyon Euro’ya yakın teklif gelebileceği düşünülüyor.

Kurtarış yüzdesi en yüksek kaleciler

Trabzonspor Uğurcan Çakır %77 (34 maç)

Hatayspor Munır Mohamedi %74 (32 maç)

Kayserispor Doğan Alemdar %74 (23 maç)

Galatasaray Muslera %74 (17 maç)

Fenerbahçe Altay Bayındır %73 (32 maç)

Gaziantep FK Günay Güvenç %73 (34 maç)

Ç.Rizespor Gökhan Akkan %71 (28 maç)

Gençlerbirliği Nordfeldt %71 (31 maç)

Göztepe İrfan Can %70 (32 maç)

Karagümrük Viviano %69 (27 maç)

Antalyaspor Boffin %69 (32 maç)

Beşiktaş Ersin Destanoğlu %67 (30 maç)

Safa Can Konuksever



