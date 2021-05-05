Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CHRO’su belli oldu

Listede yer alan İK yöneticilerinin 2020’de gerçekleştirdikleri çalışmalarda pandeminin etkisi ön plana çıktı. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin İK koltuğunda oturan yöneticilerinin yüzde 68’i kadınlardan oluştuğu belirtildi. Listede Demirören Medya'dan İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu da yer alıyor. Bu arada 'En Etkin 50 CHRO' ödül töreni, 1 Haziran Salı günü düzenlenecek CHRO Summit 2021’de gerçekleşecek. Öte yandan Araştırmanın ayrıntılı sonuçları, Fortune Türkiye Dergisi Mayıs 2021 sayısında yer alıyor.