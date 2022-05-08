Sergide, Kanarya'nın tescillenmesini istediği, ligin başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1959'dan önceki lig mücadelelerinde kazanılmış 9 şampiyonluk kupasına da yer verildi. Öte yandan sergilenen kupalar, üyeler tarafından bir hayli ilgi gördü. Kulübün Twitter hesabından da 28 kupanın yer aldığı kürsüyü gösteren fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, "1959 öncesi şampiyonluklarımızı temsil eden kupalar bugün Yüksek Divan Kurulu üyelerimizle buluştu. Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü'dür!" ifadelerine yer verildi.