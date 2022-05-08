'Türkiye'nin en çok şampiyon kulübü Fenerbahçe'
Fenerbahçe'de yılın ikinci yüksek divan kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde tamamlandı. Toplantı salonunda ayrıca Sarı-Lacivertli ekibin, tarih boyunca kazandığı kupalara da yer verildi.
Sergide, Kanarya'nın tescillenmesini istediği, ligin başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1959'dan önceki lig mücadelelerinde kazanılmış 9 şampiyonluk kupasına da yer verildi. Öte yandan sergilenen kupalar, üyeler tarafından bir hayli ilgi gördü. Kulübün Twitter hesabından da 28 kupanın yer aldığı kürsüyü gösteren fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, "1959 öncesi şampiyonluklarımızı temsil eden kupalar bugün Yüksek Divan Kurulu üyelerimizle buluştu. Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü'dür!" ifadelerine yer verildi.