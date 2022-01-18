Türkiye’nin en büyük 3. Hipodromu açılışa hazırlanıyor

Çarşamba günü kapılarını yarış severlere açacak olan Antalya Hipodromu’nda son rötuşları yerinde inceleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, açılış öncesi Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Ahmet Özbelge, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın ve Antalya Hipodrom Müdürü Murat İşcen ile bir araya gelerek, bilgi alışverişinde bulundu.

“Planlanmasında imzası var”

Hipodromun planlanmasında İmar Komisyonu Başkanı olarak imza atan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, açılışına ise Belediye Başkanı olarak katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Genç, “Son yılların gözde merkezlerinden biri olan ilçemiz Türkiye’nin her yerinden talep görüyor. Açılacak olan Antalya Hipodromu sayesinde kentimiz ve ilçemiz güzel bir tesise sahip olacak. Hipodrom hem Antalya’mıza hem de Döşemealtı’mıza katma değer katacak” dedi.

“Türkiye’nin 10. Hipodromu”

Antalya Hipodromu; Adana Yeşiloba, Ankara 75. Yıl, Bursa Osmangazi, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul Veliefendi, İzmir Şirinyer, Kocaeli Kartepe ve Şanlıurfa’nın ardından Türkiye’nin onuncu hipodromu olarak Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde açılıyor. Antalya Hipodromu, Diyarbakır ve Ankara 75. Yıl hipodromlarının ardından Türkiye’nin en büyük üçüncü hipodromu olma özelliğini taşıyacak. 810 bin metrekare alan üzerine kurulan Türkiye’nin sentetik ve yarı sentetik iki pistine sahip tek hipodromu olan Antalya Hipodrom’u bin 104 ahır kapasiteli.

“7 koşu gerçekleşecek”

19 Ocak’ta ilk koşunun yapılacağı açılış programında, 7 koşu gerçekleştirilecek. Bu mücadelelerin 5’i İngilizlere, 2’si ise Arap safkanlarına mahsus olarak düzenlenecek. Halis Karataş, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Hışman Çizik ve Mehmet Kaya gibi kariyerleri başarılarla dolu ünlü jokeyler bu yarışlarda at binerek Antalya’da ilk kez piste çıkacak. Açılış öncesi Türkiye'nin çeşitli kentlerinden çok sayıda atın geldiği hipodromda seyisler ve jokeyler, yarışlar öncesi hazırlık yapıyor.