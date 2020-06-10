Coronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi, önlemler ele alındı. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Kısıtlamanın bitmesinin tehlikenin bittiği anlamına gelmediğinin altını çizen Bakan Koca, ''Normalleşmenin şartı, virüsün kökü kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, hijyen kuralına göre düzenlememiz gerekiyor.'' dedi.

'Aşı henüz bulunmadı'

Corona virüsle ilgili henüz bir aşı bulunmadığını vurgulayan Koca, ''Geride bıraktığımız dönemi Avrupa ülkelerini baz aldığımız zaman en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntı ile geçirdiğimiz malumdur. Tedbir almayı unutmamamız lazım. Türkiye bu süreci en az hasarla yaşayan ülkeler arasında. Tedbirlere uymak devletimize karşı, milletimize karşı bir ödevdir.'' diye konuştu.





Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

'Hayatımızı maske, temizlik, sosyal mesafe ilkeleri içerisinde düzenlememiz şarttır'

''Coronavirüs sebebiyle ilgili kısıtları büyük oranda kaldırdı. Cumhurbaşkanımız önlemlerin, yeni durum kararları dünkü kabine toplantısı ardından açıkladı. Üzerinde durulan şart koronavirüsün kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, temizlik, sosyal mesafe ilkeleri içerisinde düzenlememiz şarttır. 65 yaş üstü büyüklerimiz sabah 10 ile akşam 8 arasında dışarı çıkabilecektir. Bu grubun evde kalmasının sebebi Kovid 19'a karşı ciddi dezavantaja sahip olmalarıdır. Kısıtın neredeyse tümden kalkmış olmasının anlamı dezavantajın ortadan kalkması değildir.''

'Sevgili gençler salgın döneminde genç olmak kabahat değildi'

''Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararlarla 18 yaş altı kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Başta çocuklarımız olmak üzere hastalığı belirtisiz taşıyan, bulaştırıcılıkta potansiyeli olan gruptur. Vaka sayımızın, kayıplarımızın azalması gençlerimizin ve fadekar vatandaşlarımıza bağlıdır. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bu serbestliği hem bir hak hem hak edilmiş teşekkür olarak görürler umarım. Sevgili gençler salgın döneminde genç olmak kabahat değildi. Belirti göstermeden virüsü taşıma potansiyeli taşımanız maalesef evlerde kaldınız. Güç de mesuliyet de artık sizde. Bu günlerin örnek genci maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir. ''

'1,5 metre mesafe tedbirden biri tek başına yeterli değildir'

''Bu sınavın finaline hazırlanmalıyız. Tedbirler konusunu layıkıyla uygulamakta her ne kadar bazı sorunlar yaşasak da iyi çalıştık. Şimdi hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı son derece iyi biliyoruz. Kontrollü sosyal hayata uyarak aktif mücadeleye geçtik. Ekonomik, sosyal, kültürel hayata katılarak işimize dönerek başladık. Korona virüs maskesi ve korona virüs riskine 1,5 metre mesafe tedbirden biri tek başına yeterli değildir. İki tedbir birlikte tam tedirdir.''