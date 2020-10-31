Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından, Rizeli siyasetçi Mesut Yılmaz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Önce akciğerinde, daha sonra da beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi altına alınan ve bir süredir yoğun bakımda bulunan Yılmaz'ın vefatı, tüm ülkede üzüntü yarattı.

Aynı zamanda Galatasaray'ın kongre üyesi de olan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim hastaneye koştu ve acılı ailesine destek verdi. Burada bir açıklama yapan Albayrak, "En son dün yoğun bakımda kendisine baktım. Tenine dokundum. Hiçbir tepki vermedi. 1 aydır zaten hiçbir tepki vermiyordu. Çok üzüntülüyüz. Biz değişmez dört arkadaştık. Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, Abdurrahim Albayrak ve Sinan Uyanık ayrılmaz dörtlüydük. Mesut bey oğlu Yavuz’un ölümünden sonra kendi de yaşamak istemedi" dedi.

Yarın toprağa verilecek

Fatih hoca ise "Allah rahmet eylesin Berna hanıma ve yakınlarına, tüm ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum. İyi bir Galatasaraylıydı. Ailecek çok iyi bir dostumdu. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, cenaze töreninin yarın saat 12.00'de Marmara İlahiyat Camii'nde gerçekleşeceğini söyledi.



