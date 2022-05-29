Gaziantep'deki Avrupa Karate Şampiyonası'nda dün bireyselde final müsabakaları yapıldı. Elemeler sonunda Türkiye bireyselde katada 2 ve kumitede 5 olmak üzere 7 final şansı yakalamıştı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla programda ilk kez yer almayı başaran karatede Türkiye 1 gümüş, 3 bronz toplam 4 madalyayla evine dönmüş ve en başarılı branşlardan biri olmuştu. Paris 2024 programından çıkarılsa da Ay-Yıldızlı sporcularımızın performansı bize büyük gurur yaşatmıştı. İşte geçen yaz yapılan olimpiyat sonrası, Milli karatecilerimiz, 2022 sezonundaki en önemli sınavına Gaziantep'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda çıktı. Türkiye, karatedeki üstünlüğünü bireyselde 7 final başarısıyla bir kez daha gösterdi. Dünkü finallerde de sporcularımız altın şov yaptı.

Eltemur kardeşlerle başladı...

Sabah seansında; önce kumitede Eltemur kardeşler sahne aldı. Kumite 68kg finalinde Milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Ardından 75kg'daki kardeşi Erman Eltemur sahne aldı. Milli sporcu İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'nin altın serisi akşam senasında da devam etti. Katada bize ilk olimpiyat madalyamızı getiren Ali Sofoğlu, olimpiyat 2.'si İspanyol Damian Capdevila'yı bu kez yenerek altına uzandı. Olimpiyat tarihinde ilk gümüş madalya kazanan karateci unvanına sahip Eray Şamdan da 60kg finalinde İtalyan Angelo Crescenzo'ya şans tanımadı, yukoyla zafere gitti, Avrupa şampiyonu oldu. Karatenin efsanesi Serap Özçelik Arapoğlu fire vermedi, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı mağlup etti, 6. altını ülkemize kazandırdı. Bireysel finallerin kapanışını ise 67kg'da Burak Uygur yaptı. Uygur 4-0 önde olduğu finalde Yunan rakibi Dionysios Xenos'un diskalifiye olmasıyla 1.'lik kürsüsüne çıktı. Kata kadınlar finalinde Dilara Bozan yenilerek Avrupa 2.'si oldu.