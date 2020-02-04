Satranç, milyonların severek oynadığı oyun olmasının yanı sıra beyin sporu olarak da önemli yer tutuyor. Zihin gelişimine, karakter oturmasına ve olumlu davranışlar sergilenmesine yardımcı olduğu için yeni nesillere özellikle tavsiye ediliyor. Satrancın bir zeka oyunu olması ve zekayı olumlu yönde geliştirmesi nedeniyle özel ilgi odağı olmuştur. Çocuklarının zeki ve satranç şampiyonu olmasını isteyen ebeveynler özel hoca tutarak, ders aldırıyorlar.

Çocuğunuzun boş vaktini en iyi şekilde değerlendirmesini ve zekasının gelişmesini istiyorsanız satranç öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

Satranç hakkında

Satrancın tarihi binlerce yıl öncesine dayanır. Fakat belgelere dayanılarak ve kuralları aynen uygulanarak gelen Hindistan’da oynanan satranç oyunudur. Satrancın bir savaş oyunu olarak ortaya çıktığı kabul ediliyor. Hintliler bu oyuna Çaturanga (4 kısım) adını veriyorlar. Oyun Hint ordusundan esinlendiği için bu isim verilmiştir. Filler, atlılar, savaş arabaları ve yayalar ordunun kısımlarını oluşturduğu için Çaturanga adı verilmiş.

Satranç, 64 kareden (8x8) oluşan kare bir tahta üzerinde oynanır. Karelerin yarısı siyah, yarısı da beyazdır. Her oyuncunun, 1 şah, 1 vezir, 2 kale, 2 fil, 2 at ve 8 piyondan oluşan taşları vardır.

Satrancın amacı; Satranç bir oyun olarak kabul edilse de bütün oyunlarda olduğu gibi amaç kazanmaktır. Hintli kumandanlar savaş stratejilerini satranç oynayarak geliştiriyorlardı. Savaşı kazanmanın yolu filleri, atları, kaleleri ve veziri etkin bir biçimde kullanmaktır.

Satrançta şahın ele geçirilmesi amaçtır. Bütün oyun kurguları şahı ele geçirmek üzeredir. Bunun için piyon, fil, at, kale veya yerine göre vezir bile feda ediliyor.

Türkiye’de satranç eğitimi

1400’lü yıllarda Türklerin hayatına giren satranç, önemli bir yer tutmuştur. Halkın ve liderlerin severek oynadığı bu oyun Cumhuriyet döneminde askeri okullarda ders olarak okutulmuştur.

Halkın ve ileri gelenlerin boş zamanlarını değerlendirmek ve iyi vakit geçirmek için oynadıkları oyun 1930’lu yıllarda sistematik hale getirilmiştir. 1938’de Ankara’da, 1943’de İstanbul’da satranç dernekleri kurulmuştur. 1954’de de Satranç Federasyonu kurularak, bir sistem altına alınmıştır.

Satranç Federasyonu, yurt içinde turnuvalar düzenlemeye ve yurtdışında da şampiyonalara katılımını sağlamaya başlamıştır. Satranca verilen önem yıl geçtikçe artmıştır. Yeni nesillerin satrançla tanışması ve bilinçli bir gelecek oluşması için 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol anlaşması imzalanmıştır. MEB’e bağlı ilköğretim okullarında satranç seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Böylece çocuklarınız küçük yaşta satrançla tanışmış oluyorlar.

Satrancın çocuklara faydası

Satrancın akademik performansla doğrudan ilişkili olduğunun anlaşılması, eğitim sisteminde yer almasını sağlamıştır. Satranç, çocukların;

- Yeteneklerinin farkına varmalarına, geliştirmelerine ve doğru yönde kullanmalarına,

- Zekâlarının gelişmesine ve etkin bir şekilde kullanmalarına,

- Planlama, seçenekleri değerlendirme, odaklanma, analiz, öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı olmaktadır.

Stratejik düşünme ve zeka gelişiminin yanında kötü alışkanlıklar kazanılmasını önler. Mücadeleci ve yılmayan bir kişilik geliştirir. Bu nedenle çocuğunuzun kendine güven duymasını ve olaylar karşısında yılmamasını istiyorsanız satranç eğitimine ağırlık verebilirsiniz.

Türkiye’de satranç okulları var mı?

Türkiye’de özel olarak satranç eğitiminin verildiği okullar bulunmuyor. Satranç MEB müfredatında seçmeli ders olarak okutulduğu için bütün ilköğretim okullarında seçmeli ders statüsünde veriliyor. Orta öğretim ve özel öğretim kurumlarında da gelen talep doğrultusunda seçmeli ders olarak veya kurs açılarak satranç eğitimi veriliyor.

Satranç eğitimi okul öncesi çağlarında da verilmeye başlandığı için özel okul öncesi okullarda veriliyor. Okulların dışında satranç eğitimi almak isteyen kişiler için Satranç Federasyonu bünyesinde veya Halk Eğitim Merkezlerinde satranç kursları açılıyor. Çocuğunuzun kendine faydalı bir spor edinmesini istiyorsanız ve çocuğunuzla birlikte iyi vakit geçirmek istiyorsanız birlikte satranç eğitimi alabilirsiniz.