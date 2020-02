Ok ve yay kullanımı çok eski tarihlere dayanmaktadır. Farklı medeniyetler tarafından farklı zaman dilimlerinde kullanılmıştır. İnsanlık tarafından kullanılan silahlar arasında yer almaktadır. Hem avlanmak hem de olası tehlikelerden korunmak için kullanılmıştır. En çok gelişimi ise Orta Asya medeniyetleri kullanımında gerçekleşmiştir. Okçuluk, yay yardımı ile oku belirlenen hedefe gönderildiği bir spor alanıdır.

Türk tarihinde okçuluk

Okçuluk ve ok kullanımı Türk tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Okçuluk savaş ve av dışında spor olarak ta yapılmaktadır. Türk toplumlarımda ok kullanımı spor olarak da yapılmaktadır. Türk toplumu ile ok kullanımı özdeşmiş olması ile dikkat çekmektedir. Okçuluk ise ata sporu olarak kabul ve ilgi görmektedir.

Türkiye'de okçuluk sporu

Günümüzde Türk okçuluğu tüm dünya ülkeleri tarafından bilinmekte ve kabul görmektedir. Türkiye'de okçuluk sporunun son derece disiplinli bir şekilde yapılması da Türk okçuluğunu tanıtma ve geliştirmede etkili olmaktadır. Türkiye Okçuluk Federasyonu Türk okçuluğunun gelişmesinde etkin rol almaktadır. Düzenlenen müsabakalar ve yarışlar ile okçuluk sporu ülkemizde ve dünya çapında tanıtılmaktadır.

Türkiye'de okçuluk sporuna yönelim son yıllarda giderek artmaktadır. Tarihi ve ata sporu olması ise okçuluğu gösterilen yoğun ilginin nedeni olmaktadır. Okçuluk sporunun öğrenilmesi ve yaygın şekilde yapılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Okçuluk kursları ise bu konuda yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır. Türkiye'de okçuluk her yıl daha çok kişinin katılımı ve ilgisi ile büyümektedir.

Türkiye'de okçuluk kursu

Türkiye'de okçuluk kursları hemen hemen her ilde bulunmaktadır. Okçuluğa ilgi duyan kişiler, spor tesisleri ya da il halk eğitim müdürlüklerine müracaat edebilmektedir. Okçuluk eğitimi alarak TOF etkinlikleri ile hem ülke hem de dünya çapında müsabakalara katılma imkanı sunulmaktadır. Okçuluk kurslarının olması okçuluğu duyulan ilgiyi ciddi oranda arttırmaktadır. Bu ilgi ise yeni kursların açılmasında etkili olmaktadır.

Okçuluk kursları sporcu yetiştirme konusunda etkili olmaktadır. Kurslar belli programlarla başvuru yoğunluğuna göre planlanmaktadır. Okçuluk kursları okçuluk sporunun öğrenilmesi ve kazanıma dönüşmesinde etkili olmaktadır.

Okçuluk kursu eğitim süreçleri

Okçuluk eğitimi, bu eğitimi veren kurumun belirlemiş olduğu programa göre verilmektedir. Okçuluk kurslarında okçuluk sporunu yapabilmek için temel eğitimler verilmektedir. Okçuluk tarihi, okçuluk sporunun gerektirdiği özellikler ve okçuluk terimleri ilk aşamada öğretilmektedir. Sonrasında ise ok kullanımı, yayın kontrol edilmesi, hedefi vurabilme gibi tüm incelikler öğretilmektedir.

Okçuluk kursları kişilerin okçuluk becerisini edinmesi ve geliştirilmesi üzerine eğitim vermektedir. Bu nedenle de teknik bilgilerin yanında uygulamalara yoğunluk verilmektedir. Disiplinli bir çalışma süreci ile okçuluğun profesyonel bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm bilgi ve becerilerin kazanılması desteklenmektedir. Kişinin yeteneği, becerisi ve kararlılığı ise okçu olabilmesi noktasında oldukça etkili olmaktadır.

Okçuluk eğitimlerinin kazandırdıkları

- Kişiye, beden ve ruhun zinde ve sağlıklı olması fırsatı sunmaktadır.

- Konsantrasyon, odaklanma, aynı anda birçok etkeni dikkate alma ve doğru karar verme özelliği kazandırmaktadır.

- Bedenen ve ruhen dayanıklı, sağlıklı, sabırlı, azimli ve mücadeleci olma özelliği kazandırmaktadır.

- Algılama, hissetme ve aynı anda birden fazla hareketi kontrol edebilme becerisi kazandırmaktadır.

- Bedenin güçlü ve düzgün bir duruşa sahip olması üzerinde etkili olmaktadır.

- Spor yapmanın, çevre edinmenin, çalışıp başarmanın vermiş olduğu sevinç, mutluluk, gurur ve hazzı yaşama imkanını sunmaktadır.

Okçuluk kurslarının fiyatları

Okçuluk kursları Türkiye'de birçok şehirde bulunmaktadır. Özel spor tesisleri, devlete bağlı spor tesisleri ve Halk Eğitim müdürlükleri okçuluk eğitimi kursları açmaktadır. Kurs fiyatları ise kursu veren kuruma göre farklılık göstermektedir. Net bir fiyat bilgisi için kurumlardan bilgi almak gerekmektedir.