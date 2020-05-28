Avrupa futbolunun patronu UEFA, 55 üye ülke federasyonundan, koronavirüs salgını sonrası tatil edilen 2019-2020 futbol sezonuyla ilgili alacakları kararı 28 Mayıs 2020’de (bugün) bildirmelerini istemişti. Fransa sezonu mevcut haliyle tescil ederken, Hollanda ise 2019-2020’yi iptal etmişti. Diğer ülkelerde olduğu gibi TFF’de kararını bugün UEFA’ya sunacak. 20 Mayıs’ta Süper Lig Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantının ardından kesin karar için 28 Mayıs’ı işaret eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün yönetim kuruluyla görüştükten sonra basın toplantısı ile liglerin başlama tarihi konusunda aldıkları ve UEFA’ya da iletecekleri kararı açıklayacak. Süper Lig için başlangıç tarihinin 12 Haziran olarak bildirilmesi bekleniyor.