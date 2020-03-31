Türkiye'de gün gün corona virüs vaka ve vefat sayıları! Koronavirüs istatistikleri..
Türkiye corona virüse kaç vatandaş yakalandı, kaç tanesi vefat etti, kaç test yapıldı? gün gün Türkiye koronavirüs istatistikleri nasıl? sorularının cevabı bu haberde olacak. Gün gün Türkiye'de yaşanan korona virüsü istatistikleri şöyle gelişti. 31 Mart 2020 itibariyle toplam 13.531 vaka, 214 vefat ve 243 iyileşen vatandaş bulunuyor.
Türkiye corona virüse kaç vatandaş yakalandı, kaç tanesi vefat etti, kaç test yapıldı? sorularının cevabı bu haberde olacak. Gün gün Türkiye'de yaşanan korona virüsü istatistikleri şöyle gelişti. 31 Mart 2020 itibariyle toplam 13.531 vaka, 214 vefat ve 243 iyileşen vatandaş bulunuyor.
GENEL TABLO
31 MART
30 MART
29 MART
28 MART
27 MART
26 MART
25 MART
24 MART
23 MART
22 MART
21 MART
20 MART
19 MART
18 MART
17 MART
16 MART
15 MART
13 MART
11 MART (İLK VAKA)