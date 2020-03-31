Türkiye corona virüse kaç vatandaş yakalandı, kaç tanesi vefat etti, kaç test yapıldı? sorularının cevabı bu haberde olacak. Gün gün Türkiye'de yaşanan korona virüsü istatistikleri şöyle gelişti. 31 Mart 2020 itibariyle toplam 13.531 vaka, 214 vefat ve 243 iyileşen vatandaş bulunuyor.

GENEL TABLO

31 MART

30 MART

29 MART

28 MART

27 MART

26 MART

25 MART

24 MART

23 MART





22 MART





21 MART

20 MART

19 MART

18 MART





17 MART

16 MART

15 MART

13 MART

11 MART (İLK VAKA)







