Transfer döneminde hareketli günler ve dakikalar yaşanmaya devam ederken giden isimler de dikkat çekiyor. Son olarak golcü futbolcular Balotelli ve Cornelius'un transferi oldukça büyük ses getirdi. Süper Lig'den ne golcüler geldi geçti de hepsi akıllarda ayrı ayrı yer bıraktılar. Son dönemde Avrupa'dan gelen, kendi içimizden çıkan ve sonradan Avrupa'ya damga vuran isimlerin çokluğu dikkatler kaçmıyor.

İşte o golcülerden bazıları ve akıllarda yer eden isimler...

Mario Balotelli

İtalyanlar'ın hırçın çocuğu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transferi oldukça gündem yaratmıştı. Gelişi gibi ayrılığı da gündem olan tecrübeli futbolcu iyi geçirdiği bir sezonun ardından İsviçre'nin Sion takımının yolunu tuttu.

Kariyerindeki 11. takım

Adana Demirspor, yaz transfer dönemi boyunca takımdan ayrılacağına dair haberler çıkan Mario Balotelli için resmi açıklamayı yaptı. 32 yaşındaki İtalyan oyuncu, 2 milyon 620 bin Euro bedelle İsviçre’nin Sion takımına gitti. Kariyerindeki 11. takıma imza atan Balotelli, 13 aylık Adana Demirspor macerasında toplam 35 maça çıkıp 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Son olayı Montella ile atışması

Türkiye'deki kariyeri 13 ay süren Ballotelli, Adana Demirspor formasını giydiği son maç olan Ümraniyespor karşılaşmasının ardından teknik direktör Vicenzo Montella ile saha ortasında tartışma yaşamıştı. Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında evinde Ümraniyespor’u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, hakemlerle konuşan Mario Balotelli’nin yanına giderek sözlü tepkide bulundu.

Arkasını dönen ve hocasına bir şeyler söyleyen Balotelli’nin cümlelerine sinirlenen Montella adeta çılgına döndü! İkilinin tartışmasını engellemek için araya giren isimlere de kızan Montella, yardımcıları tarafından zorla sakinleştirildi.

Vedat Muriç

Türkiye'de inanılmaz yükseliş yapan bir kariyere sahip olan Vedat Muriç de damgasını vurduktan sonra Avrupa'nın yolunu tutan isimlerden. Vedat Muriç, aslen Arnavutluk vatandaşıdır ve Arnavutluk, Kosova - Prizren’lidir. Doğum yeri ise Prizen'dir. Vedat Muriç şu anda hem Arnavutluk hem de Türk vatandaşıdır.

Futbol kariyerine KF Liria takımında başlayan Vedat Muriqi, uzun yıllar boyunca oynadığı takımda kalmıştır. Takımın formasıyla 10 maça çıkmış ve 3 gol atmayı başardı. 2013 yıllarına gelindiğinde ise KS Teuta takımına transfer oldu. KS Teuta takımında yalnızca bir sene kadar kalmış 18 maça çıkmış ve sadece 2 gol atabildi.









Sene 2014 olduğunda ise Besa takımına alınmıştır. Fakat transfer dönemine Eskişehirspor'un dikkatini çekmiş ve denemeye alınmıştır. Denemelerden geçen Vedat Muriç, sezonun sonunda Eskişehirspor'da kalmaya hak kazanmış ve transferi tamamlandı. İlk olarak hazırlık maçlarına çıkmış daha sonra henüz transfer sezonu bitmeden aynı yıl içerisinde Giresunspor'a transfer oldu. 2014 ve 2015 yılları arasında Giresunspor'da oynamış ve Giresunspor - Antalyaspor karşılaşmasında beraberlik golünü attı. Fulham ve PSV bu dönemde Vedat için, Giresunspor'a teklif göndermiş fakat Giresunspor teklifleri reddetti.

Vedat 2015 ve 2016 yılları arasında TFF 1. Ligde 33 maça çıkmış. Bu maçlarda 17 gol atmayı başardı ve 3 kez asistlik yaptı. Yüksek performans sergileyen Vedat, bir sonraki transferinden payla Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu.

2016 ve 2017 yıllarına gelindiğinde Spor Toto Süper Lig Gençlerbirliği SK takımında oynamıştır. Gençlerbirliği SK ve Gaziantepsor karşılaşmasında 64. dakika da oyuna girmiş ve asist olarak golün atılmasına yardımcı olmuştur. Daha sonra ikinci gol Vedat ile gelmiş ve Gençlerbirliği SK, 2-0 olarak maçı Gaziantepspor'un karşısında kazanmıştır.

Fenerbahçe 'ye transfer oldu

2017 ve 2019 yılları arasında Çaykur Rizespor'da forma giymiş daha sonra 7 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer edildi. Vedat, 2023 yılına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü ile 4 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Vedat bir süre Fenerbahçe forması giymiş fakat daha sonra Lazio takımına transfer oldu.

Lazio takımın en pahalı üçüncü transferi olmasına rağmen Vedat, burada tutuk bir oyun sergilemektedir. Fakat hala Kosova milli takımında performansı yüksektir. Kosova milli takımında golleri art arda sıralayarak en çok gol atan futbolcu durumunda iken Lazio takımında oldukça pasif bir oyun sergilemektedir.

Vedat, Lazio kariyerine istendiği gibi başlayamadığı için İtalyan taraftarlar verilen bonservis ücretini eleştirmişti. İyi bir forvet oyuncusu olmasına rağmen performansının neden bu kadar düşük olduğu bir süre daha konuşuldu. Ardından yıldız futbolcu Mallorca'nın yolunu tuttu.

Alexander Sörloth

Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Alexander Sörloth kariyerini Türkiye'de parlatan isimlerin başında geliyor. Norveçli golcü geldiği dönemde geçmiş kariyeri oldukça eleştiriliyordu. Transfer olduğu dönemde de istatistiksel olarak golcü futbolcunun takıma faydalı olamayacağı yönünde eleştiriler yapıldı.

Kariyeri parlak başlamadı

Futbola Strindheim'de başlayan Sörloth altyapısını Strindheim ve Rosenborg'ta aldı. Profesyonel kariyerine babasının da uzun yıllar oynadığı Rosenborg'ta başlayan oyuncu, 2012-2015 yılları arasında Rosenborg forması giydi. Rosenborg'un yedek takımıyla 46 maça çıkıp 18 gol attı. A takımla ise 6 maça çıkıp gol kaydedemedi ve 2015'te Bodo Glimt'e kiralandı.

Bodo Glimt formasıyla geçirdiği bir sezon boyunca 26 maça çıkıp 13 gol atan Sörloth dikkat çekti. Sezon sonunda Rosenborg'a geri döndü ve Avrupa takımlarından teklif aldı. 2016 yılının başında 550 bin euro bedelle Groningen'e transfer oldu. Groningen'de 38 maça çıkıp 5 gol attı. Hollanda'da geçirdiği bir sezonun ardından ülkesinin önemli takımlarından Midtjylland gitti. Groningen'den 450 bin euro bedelle transfer edilen Sörloth 19 maçta 10 gol atarak sadece 6 ayda çok önemli bir gelişim gösterdi ve Avrupa'nın önde gelen liglerindeki takımların radarına girdi.

Premier Lig'e transfer oldu

Midtjylland performansıyla Premier Lig ekibi Crystal Palace'a tam 9 milyon euro bonservisle giden Sörloth, forma şansı bulduğu 16 maçta gol kaydedemedi. Gözden düştüğü için tekrar kiralama yöntemiyle başka takımın yolunu tuttu. Bir sezon önce 9 milyon euro bonservis ödenerek alınan Sörloth, ertesi yıl Belçika ekibi Gent'e kiralandı. 19 maça çıkıp 4 gol atabilen Norveçli golcü sezon sonu tekrar İngiltere'ye döndü.

Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol, 11 asist yaparak dikkat çeken Sörloth bu performansının ardından Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu.

Andreas Cornelius

Danimarka temsilcisi Kopenhag, Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius'un transferi konusunda bordo mavili ekiple anlaşmaya varıldığını dün sabah saatlerinde açıklamıştı. Bordo Mavili ekibin geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kazanmasında en önemli isimlerden biri olan tecrübeli golcünün aniden gidişi spor kamuoyunda da büyük bir şok yarattı. Tecrübeli futbolcu 6 milyon Euro karşılığında eski takımı Kopenhag'a dönmüş oldu böylece.

Futbola Kopenhag altyapısında başlayan Andreas Cornelius, 2021/22 sezonunun başında 5.12 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a Transfer olmuştu. Trabzonspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcu, 3 kupayla tamamlanan sezonda toplam 42 maça çıkıp 17 gol ve 5 asist yapmıştı. Danimarkalı santrfor kariyerine başladığı Kopenhag'da toplam 6 sezon forma giymişti. Öte yandan Kopenhag, Şampiyonlar Lig Play-Off'unda Trabzonspor'u elemişti.

Mame Diouf

Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında forma giyen Diouf, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'da oynadı. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattığımız Diouf, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıktı. Senegalli forvet, sezonu 12 gol 3 asist yaparak tamamladı.

16 Aralık 1987 tarihinde Dakar'da dünyaya gelen Mame Diouf, altyapı kariyerinde ASC Diaraf Dakar'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine ASC Diaraf Dakar'da start veren golcü oyuncu daha sonra Molde FK, Manchester United, Blackburn Rovers, Hannover 96 ve Stoke City kadrolarında yer aldı. Son 2 sezonda ise Hatayspor formasıyla 31 lig golüne imza attı. Senegal A Milli Takımı'nda 51 maçta 10 gole imza atan Diouf, 18 maça çıktığı Senegal U-20 Milli Takımı'nda ise 7 gol kaydetti. Kariyerinde 1 kupa kaldıran 32 yaşındaki santrfor, Manchester United formasıyla 2010 yılında EFL Cup şampiyonluğu elde etti.

Burak Yılmaz

Dört büyük takımda da forma giymeyi başaran ünlü futbolcu Burak Yılmaz golcü denildiğinde ilk akla gelen isimlerden. Fenerbahçe'de sadece istediği performansı sergileyemeyen tecrübeli golcü Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray formasıyla takımlarının gol yükünü çeken isim olmayı başardı.

Beşiktaşlı yıllar

Burak, Jean Tigana'nın Yıldırım Demirören'e ısrarlı isteği sonucu 14 Haziran 2006'da Beşiktaş'a transfer oldu. 30 Temmuz 2006'da Beşiktaş sezona Süper Kupa galibiyeti ile başlarken Yılmaz, ilk 18'de yer almamıştı. 6 Ağustos 2006'da Manisaspor ile oynanan maçta ilk kez resmi olarak Beşiktaş forması giydi. Tigana kendisini sağ kanatta oynatmayı seçti. 25 Ağustos 2006'da Konyaspor'u 3-1 yendikleri maçta 2 gol atarak Beşiktaş'taki ilk gollerini atmış oldu. Bir sonraki haftada ise Trabzonspor'a golünü attı. 2006/7 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, beklentilerin farkındaydı, fakat istenilen düzeyde performansa sahip olamadı. Jean Tigana yönetiminde ligi 2.sırada tamamlayan siyah-beyazlı takımda forma giyen Burak Yılmaz, sezonu 30 maçla tamamlarken, rakip fileleri sadece 5 kere havalandırabildi. Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin arkasında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken genç oyuncu bu platformda da takımına katkı sağladı. 7 maçta forma şansı bulan Burak Yılmaz, rakip filelere sadece bir gol bırakırken, kariyerinin ilk kupasını Beşiktaş forması altında kaldırdı.

Trabzonspor'da gol krallığı

2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal transferiyle takasta kullanılan Burak Yılmaz, Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, 2010-11 sezonunda Burak Yılmaz'ı hücum hattının en ucunda kullanmaya başladı. Bu bölgede durdurulamaz bir görüntüye bürünen yıldız oyuncu, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı. Sezona Türkiye Süper Kupası Şampiyonu kadronun önemli bir parçası olarak başlayan Burak Yılmaz, Avrupa arenasına Liverpool ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarıyla geri döndü. Özellikle ligin son haftalarında maçta geçirdiği sakatlığa rağmen 88. dakikada gol atarak Trabzonspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdiği Beşiktaş maçı, Galatasaray ve Bursaspor'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetlerde attığı gollerle Trabzonspor'un toplam 82 puan elde ederek şampiyonluk için son haftaya kadar mücadele ettiği sezonda orta sahadaki partneri Selçuk İnan ile muazzam bir birliktelik yakaladı.





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Burak Yılmaz, bu sezonu 28 gollü Alex de Souza'nın arkasında toplamda 20 golle tamamladı. 2011-12 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sezon öncesinde 4 yıl uzatıldı. Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe maçında sezonun kendisi adına 32. lig golünü atarak Fatih Tekke'ye ait Trabzonspor rekorunu (31 gol, 2004-2005 sezonu) kırdı. Sezon sonunda ise toplam 34 lig maçında 33 gole ulaşarak tarihteki yerini aldı ve 2011-12 sezonunda attığı 33 golle gol kralı oldu.

Galatasaray'da yıldızlaştı

Muhteşem performansına Galatasaray'da da devam eden yıldız futbolcu, Galatasaray'da toplam 141 maça çıkmış ve 82 gol atmıştır.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı

Burak Yılmaz, 28 Haziran 2008 günü Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 23 Ağustos 2008'de Gaziantepspor maçının 53.dakikasında Colin Kâzım Richards'ın yerine girerek çıktı. Bu maçta Sağ kanat'ta forma giyen genç futbolcu bu maçın ardından Luis Aragonés tarafından fazla forma şansı bulamadı. Ligin ilk yarısında 6 maçta forma giyen Yılmaz bunların sadece birinde ilk 11'de sahada yer almıştı. Fenerbahçe formasını giydiği son lig maçı 9 Kasım 2008'deki 4-1'lik Galatasaray galibiyeti olmuştu. Türkiye Kupası'nda da 3 maç şans buldu. Gruplarda iki maç şans bulan Yılmaz'ın son Fenerbahçe maçı 3 ay aradan sonra sahaya çıktığı Sivasspor kupa yarı finali maçı oldu. Ancak bu maçta da 90. dakikada oyuna girdi. Fenerbahçe kupayı finalde Beşiktaş'a 4-2 yenilerek kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç forma şansı buldu. MTK, Partizan, FC Porto, Arsenal FC ve FK Dinamo Kyiv karşısında oynadı. Burak, Fenerbahçe forması ile çıktığı toplam 16 maçta gol atamayarak en etkisiz sezonunu geçirmiş oldu.

Johan Elmander

Johan Elmander dünya genelinde önemli kulüplerde forma giydi. Başarılı futbolcu Johan Elmander Türkiye Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giydi. 2011- 2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Johan Elmander burada çıktığı 52 maçta 16 gol attı. Elmander 2011-2012 sezonunda Galatasaray'da 12 gol atarken lig şampiyonluğu da yaşadı.

Çok gol atması bir yana savaşçı ve hırslı göüntüsü ile Sarı Kırmızılılar'ın gönlünde taht kurdu. Günümüzde bile Galatasaraylı taraftarların istediği forvet ismini hep Elmander'e benzetirler.

Mario Gomez

Stuttgart ile 2006-07 Bundesliga sezonunda kazandığı şampiyonlukla dünya futbolunun dikkatini çeken Mario Gomez, Bayern Münih ve Fiorentina maceralarının ardından 2015-16 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer oldu. Bir sezon boyunca siyah-beyazlıların formasını 41 kez giyen ve 28 gol atan Mario Gomez, gollerinin yanı sıra "Cha Cha" gol sevinciyle Beşiktaş taraftarının hafızalarında unutulmaz bir yer edindi.

Alman golcü futbolu bırakmasına rağmen hala Beşiktaş taraftarlarının unutamadığı isimler arasında yer alıyor.

Cenk Tosun

Almanya'da Frankfurt altyapısında yetişen ülkemizde de Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarını giye ve şu anda da evim dediği Siyah Beyazlı camiaya geri dönüş yapan Cenk Tosun da gösterdiği performansla transfer rekoru kıran isimlerden.

Milli takımımızın da önemli isimlerinden biri olan tecrübeli golcü Süper Lig kariyerinde 83 gol atıp 32 de asiste imza attı.

İngiltere kariyeri

2018'de Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon euro bonservis ücreti ile transfer olan tecrübeli oyuncu, iki sene Goodison Park'ta kaldıktan sonra 2020'de Crystal Palace'a kiralandı. Tosun, Palace kariyerinin ardından 2021'de bir kez daha, bu kez kiralık olarak Beşiktaş'a geldi.

Sakatlıkların da etkisiyle Everton'da forma şansı bulamayan millî oyuncu, cumartesi akşamı yeniden Beşiktaş'a döndü. 31 yaşındaki santrfor, Everton'da çıktığı 61 maçta 11 gol kaydetti. Tosun, Crystal Palace'ta ise beş maç oynadı ve bir kez ağları havalandırdı.

John Carew

2000-01 yılında 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rosenborg'tan Valencia'ya transfer olduğunda dikkatleri üzerine çeken John Carew, 2004-05 sezonunda Beşiktaş forması ile Süper Lig'e adım attı. 2 sezon forma giydiği Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Norveçli golcü, 14 gol kaydetti. Carew, 2006-07 sezonunun başında o yıllarda Fransa Ligi'ni domine eden Lyon'un yolunu tutarak Beşiktaş'a 7.6 milyon Euro kazandırdı.

Nicolas Anelka

Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmasına rağmen halan sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Fransızlar'ın unutulmaz golcüsü Nicolas Anelka'nın hala attığı birbirinden estetik goller akıllarda.

Kariyerinde PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Juventus gibi Avrupa devlerinin formasını giyen Fransız yıldız Nicolas Anelka, 2004-05 sezonu Ocak ayı transfer döneminde 10 milyon 700 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekibin formasını 1.5 yılda 51 kez giyen Anelka, takımına 14 gol, 11 asistlik bir katkı sağladı. Fransız golcü, derbi maçlarında ezeli rakiplerine karşı gösterdiği performans ile akıllarda yer edindi.

Milan Baros

Çek futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Milan Baros, 2008-09 sezonunun başında 5.500.000 Euro karşılığında Olimpique Lyon'dan Galatasaray'a transfer oldu. EURO 2004'te gol kralı olan, Liverpool ile 2005 yılında İstanbul'da oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluk yaşayan Baros, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Galatasaray ile 116 maça çıkan, 61 gol, 19 asistlik bir performans sergileyen Baros, 2013-14 sezonunda Antalyaspor formasıyla Türkiye'de döndü. Çek yıldız, kariyerini ülkesinde Banik Ostrava formasıyla sonlandırdı.

Didier Drogba

Afrika futbolunun ve dünya futbol tarihinin en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Didier Drogba, 2012-13 sezonu Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'a geldi. Kariyerinde 1'i Şampiyonlar Ligi, 4'ü Premier Lig olmak üzere 19 kupa bulunan Drogba, 53 maçta formasını giydiği Galatasaray formasıyla 20 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşüne büyük katkıda bulunan Drogba, Galatasaray taraftarının akıllarında unutulmaz bir yer edinirken, Türk futbolunun gördüğü en büyük isimlerden biri oldu.

Demba Ba

Futbolculuğunun yanı sıra insanlık anlamında da büyük bir karaktere sahip olan Demba Ba'nın da Beşiktaş'a transferi dünya gündeminde bir hayli yer edinmişti. Premier Lig'de de forma giyen ve golleriyle akıllardan çıkmayan bir isim olan tecrübeli golcünün Beşiktaş formasıyla attığı golle hala hafızalarda.

Kariyerinde Hoffenheim, Newcastle United, West Ham United gibi takımların formasını giyen Demba Ba, 2014-15 sezonu öncesinde Chelsea'den Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı forma çıktığı 46 maçta 28 gol kaydeden Demba Ba, sonraki süreçte ülkemizde Göztepe ve Başakşehir formaları giydi.

Emmanuel Adebayor

İngiltere Premier Lig'in gediklisi bir isim olan Adebayor'un Türkiye macerası da oldukça verimli geçti. Tecrübeli golcü formasını giydiği takımlarda attığı gollerin yanı sıra takımlara aktardığı tecrübe de dikkatleri üzerine çekti.

Kariyerinin zirve dönemini Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham gibi takımlarda geçiren Adebayor, 2016-17 Ocak ayı transfer döneminde Başakşehir formasıyla Türkiye Ligi'ne transfer oldu. Başakşehir'in son iki sezonundaki şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynayan Togolu golcü halen aktif futbolculuk kariyerini sürdürüyor ve ülkesinin takımı olan Semassi FC'de forma giyiyor.

Samuel Eto'o

Hem dünyanın hem de Afrika'nın en önemli golcülerinden biri olan Samul Eto'o da Türkiye'de forma giymiş en kariyerli golcü olarak dikkat çekti.

Afrika futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Samuel Eto'o, Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton gibi takımların formasını giydiği kariyerinde 2015-16 yılında Antalyaspor'a transfer oldu. Akdeniz ekibini formasını giydiği süre boyunca 77 maça çıkan ve 44 gol kaydeden Kamerunlu yıldız 2017-18 Ocak ayı transfer döneminde Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor ile 14 maça çıkabilen Eto'o, geçen sezon başında Katar Ligi'nin yolunu tuttu.

Jardel

Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran, sarı-kırmızılıların Real Madrid karşısındaki UEFA Süper Kupa zaferine doğrudan 2 golle katkıda bulunan Jardel, 2000-01 sezonunun başında Porto'dan ülkemizin yolunu tuttu. Otoriteler tarafından Türk futbol tarihinin gördüğü en saf golcülerden biri olarak nitelendirilen Jardel, Galatasaray ile çıktığı 41 maçta 33 gol, 5 asist gibi ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı. Spikerlerin attığı her gol sonrası "Süper Mario Jardel" nidaları sarı-kırmızılı taraftarların kulaklarında günümüzde çınlamaya devam ediyor.

Mateja Kezman

Adını PSV Eindhoven forması giyerken dünya sahnesine duyuran Sırp golcü Mateja Kezman, 2004-05 sezonunun başında 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz ekibi ile geçirdiği bir sezonun ardından Atletico Madrid'e giden Kezman, 2006-07 sezonunun başında ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sarı-lacivertli formayı giydiği 69 maçta 30 gol atıp, 10 asist kaydeden Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin ardından PSG, Zenit gibi takımlarda oynadı. Kezman aktif futbolculuk kariyerini 2012 yılında Çin'de sonlandırdı.

Robinho

Santos altyapısına futbola başladıktan sonra 2005-06 sezonu başında Real Madrid'e transfer olan Brezilyalı yıldız, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde dünyanın en tehlikeli hücum oyuncularından biri sıfatında oldu. İspanyol ekibinin ardından Manchester City, Milan gibi takımlarda oynayan Robinho, 2017-18 sezonunun başında Sivasspor'a transfer oldu.

Bu transfer dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Brezilya'nın en yetenekli isimlerinden biri olan golcü futbolcu Sivasspor'un ardından Başakşehir'de de forma giydi.

Hakkında yakalama kararı çıktı

İtalya'da hakkında bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Brezilyalı futbolcu Robinho için Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası yakalama kararı çıkartmak için İtalya Adalet Bakanlığı’na başvurdu. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ülkede top koşturduğu dönemde bir kadına yönelik taciz suçlamasından hakkında Yargıtay tarafından da onaylanmış 9 yıl hapis cezası bulunan Robinho için harekete geçti.Savcılık, Robinho hakkında iade talebi oluşturulması ve uluslararası yakalama emri çıkartılmasına ilişkin gerekli işlemleri tamamlaması için dosyayı Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Neler yaşandı?

Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıya karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası aldı.





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İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi de Aralık 2020'de, son olarak Yargıtay da Ocak 2022'de bu cezayı onadı.

Asıl adı Robson de Souza olan 37 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı bırakılmıştı.

Daniel Sturridge

Trabzonspor'da kısa bir süre de olsa gözlerin pasını silen İngiliz golcü Daniel Sturridge'in Türkiye kariyeri kısa sürdü.

Trabzonspor'dan neden ayrıldığını açıkladı

Sturridge, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoyla Trabzonspor'dan ayrılışı ve aldığı men cezasına ilişkin açıklamada bulundu. Bordo-mavililer ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda karşılıklı anlaştıklarını hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Futboldan men cezası aldığım için katkı sağlayamayacağım bir takımdan para almaya devam etmenin doğru olmayacağını düşündüm. Bu konuda kendimi rahatsız hissettim." ifadelerini kullandı.

İngiltere Futbol Federasyonunun kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını aktaran Sturridge, "Profesyonel futbolcuların aileleri ve arkadaşlarıyla ceza almadan özgürce konuşabilmesi için mücadele vermeye devam edeceğim. Bahis oynamadığımı kabul etmelerine rağmen ceza aldım. Bahis şirketleri, oyuncuların hangi takıma transfer olacağı yönündeki bahisleri kaldırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Neler yaşanmıştı?

Geçen yıl Sturridge'in muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği belirlenmişti. Geçen sezonun ara transfer döneminde Sturridge'in İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olacağı üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edilmişti.

Sturridge, geçen yıl 18 Temmuz'da verilen kararla 4'ü ertelemeli olmak üzere 6 haftalık men cezası almıştı. İngiliz oyuncu, ertelemenin ardından çektiği iki haftalık cezayla 31 Temmuz'a kadar futboldan uzak kalmıştı.

İngiltere'nin Liverpool takımında oynadıktan sonra geçen yıl ağustos ayında Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varan Sturridge'in sözleşmesi, bordo-mavililerde 6 ay görev yaptıktan sonra feshedilmişti.

Aston Villa altyapısında başladığı kariyerinde Manchester City, Chelsea, Bolton, Liverpool gibi takımların formasını giyen Sturridge, çeşitli yaş kategorilerinde forma giydiği İngiliz A Milli Takımı ile 26 maça çıktı. 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 2 FA Cup kupalı oyuncu geçen sezon Liverpool forması ile çıktığı 27 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi.







