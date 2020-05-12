Covid-19 salgını sosyal yaşamı evlere taşırken, spor ve kültürel etkinlikleri de yarınlara erteledi. 2014 yılının Nisan ayından bu yana Süper Lig ve TFF 1.Lig’deki 36 futbol kulübünün maç bileti ve kombine satışlarının tek yasal platformu olan, bilgi birikimi ve deneyimleri ile birlikte Mart 2019 tarihinden itibaren de eğlence ve etkinlik dünyasında da hizmet vermeye başlayan Passo, kullanıcılarına web sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden geniş katılımlı bir anket yaptı. 24-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ankette, yaklaşık 15 bin sporsever ve sanatsever, pandeminin etkinlik tercihlerini ve bu etkinliklere katılımlarını nasıl etkileyeceğini yanıtladı.

En çok futbol maçları özlendi

Sporseverlere “Tribünde/salonda yer almayı özlediğin favori spor etkinliğin hangisi?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 94’ü futbol derken, yüzde 4’ü basketbol, yüzde 1’i voleybol ve yüzde 1’i ise diğer spor etkinliklerini işaretledi. En çok futbol maçlarını özlediğini belirten katılımcıların yüzde 92’si erkek, yüzde 8’i kadın olurken, “Şu an desteklediğin futbol takımının bir maçı olsa gider miydin?” sorusu yöneltilen sporseverlerden yüzde 32’si “Şu an karşılaşmalar oynansa koşa koşa giderim” dedi.

Katılımcıların yüzde 22’si “3 ay sonra kendimi daha güvende hissedip karşılaşmalara giderim” yanıtını verirken, yüzde 7’si “6 ay sonra kendimi daha güvende hissedip karşılaşmalara giderim” dedi. “Tedavi bulunana kadar karşılaşmalara gitmem” diyen kişiler yüzde 32’lik kesimi oluşturdu.

Sporseverlerin yüzde 32’si stadyumlara “şu an koşa koşa giderim” dedi.

Spor etkinliklerini işaretleyen katılımcılara stadyumlara gidip gitmeyecekleri sorulduğunda yüzde 32’si “futbol maçlarına koşa koşa giderim” dedi. Aynı katılımcılara kapalı spor salonlarındaki spor etkinlikleri sorulduğunda ise “koşa koşa giderim” diyenlerin oranı yüzde 14’e düştü.

Aynı katılımcılara, “Spor karşılaşmaları seyircili mi oynanmalı, seyircisiz mi?” sorusuna yüzde 47’lik kesim “Seyircili” derken, yüzde 31’lik grup, “Kapasite kısıtlanarak seyircili” şıkkını işaretledi. Geri kalan yüzde 22’lik kesim ise maçların seyircisiz olarak oynanması gerektiğini belirtti.

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Konserler ve tiyatrolar da çok özlendi

Sanatseverlere “Sanat etkinlikleri arasında en çok gitmeyi özlediğin etkinlik hangisi?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 43’ü konserleri özlediğini belirtirken, tiyatro ve stand-up gösterileri yüzde 26 ile ikinci sırada yer aldı. Festivalleri özleyenler yüzde 17’i oluştururken, yüzde 11’lik kesim müze, atölye gibi etkinlikleri seçti. Müzikaller ise yüzde 3 oranıyla listede yer aldı.

Sanatseverlerin yüzde 43’ü sanat etkinliğine katılmak için tedavinin bulunmasını bekliyor

“Bugün kapalı mekânda sanat etkinliği olsa gider miydin?” sorusuna karşılık katılımcıların sadece yüzde 9’u koşa koşa gideceğini söylerken, yüzde 19’u üç ay sonra, yüzde 11’i ise 6 ay sonra kendisini güvende hissedip katılım göstereceğini belirtti. Yüzde 43’ü tedavi bulunana kadar bu etkinliklere katılmayacağını ifade ederken, yüzde 18’lik kesim ise “Tedavi bulunsa bile çok uzun bir süre etkinliklere katılmayacağım” şıkkını işaretledi.

Sanatseverlerin yüzde 16’sı açık hava etkinliklerine, yüzde 13’ü sinema salonlarına, yüzde 9’u ise kapalı mekan etkinliklerine “şu an koşa koşa giderim” dedi.