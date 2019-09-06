Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP), 17. ayağı ikinci kez Afyonkarahisar’da düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde organizasyondaki etkinlikler, bugünden itibaren yapılmaya başlanacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası’nın, ülkeye 200 milyon Euro tutarında tanıtım katkısı sağlaması hedefleniyor.

Geçen yıla göre bilet satış oranları 3 kat arttığı dev organizasyonda 3 kategoride toplam 90 sporcu yarışacak Türkiye’yi şampiyonada 6 sporcu temsil edecek. MXGP’de Şakir Şenkalaycı, Mehmet Çelik, Murat Başterzi ve Fırat Şahin, MX2 sınıfında da Mustafa Çetin ve Emircan Şenkalaycı start alacak.