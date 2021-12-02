Ülkemizde son dönemde yaşanan şiddetli döviz kuru dalgalanmaları Türk futbolunu da vurdu. Gelirlerinin önemli bir kısmı Türk Lirası olan fakat giderlerinin birçoğunu Dolar ve Euro olarak ödeyen Türk kulüpleri de kur dalgalanmaları sonrasında çıkmaza girdi. Bu süreçte 4 büyükler olarak adlandırılan Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçları sezon başından bu yana sadece dövizin yükselmesi nedeniyle 1.5 kat arttı!

8.56'dan, 13.24'e çıkınca olanlar oldu

4 kulüp de 31 Mayıs'ta Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) güncel borçlarıyla ilgili açıklama yaptı. 31 Mayıs'ta Dolar kuru 8.56 iken, dün 1 Aralık itibarıyla kur 13.24 TL idi. Hadi gelin kulüplerin sadece bu 6 ayın sonundaki kur dalgalanması nedeniyle olan borçlarının değişimine bakalım...

FENERBAHÇE

31 Mayıs'ta KAP’a yapılan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon TL'lik borç ile zirvede Fenerbahçe bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç geleceği az da olsa ön görerek Mayıs ayının başında bu borcun 62.7 milyon Dolar'ını (433 milyon TL) ortalama alınan 6.91'lik kurla TL'ye çevirmişti. Söz konusu 433 milyon TL'nin kur dalgalanmasından etkilenmeyecek olduğunu düşünüp, bu rakamı çıkardığımızda Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 527 milyon TL kalıyor. 31 Mayıs'ta 8.56 olan Dolar kuru ile bu borç 645.6 milyon Dolar'a tekabül ediyor. Ancak Dolar kurunun 13.24'e çıkmasıyla Kanarya'nın söz konusu borcu tam 3 milyar 20 bin TL artarak 8 milyar 547 milyon TL'ye ulaşıyor.

BEŞİKTAŞ

Yine aynı gün yapılan KAP bildirimine göre zirvedeki Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon TL'lik borçla Beşiktaş takip ediyor. Siyah-Beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı olarak hatırı sayılı bir miktarı kasasına koysa da kur dalgalanmaları Kara Kartal'ı da oldukça etkiledi. Beşiktaş'ın 31 Mayıs itibarıyla 8.56'lık kur ile döviz cinsinden borcu 639.4 milyon Dolar. Bugünkü kur ile 5 milyar 474 milyon TL olan borç, tam 8 milyar 465 milyon TL'ye yükseldi. Kara Kartal'ın sadece kur farkı nedeniyle kasasından çıkacak fazla para tam 2 milyar 991 milyon TL...

GALATASARAY

Listenin 3. sırasında ise Galatasaray var. Sarı-Kırmızılılar'ın 31 Mayıs itibarıyla 4 milyar 510 milyon TL borcu bulunuyor. O günkü 8.56'lık kurla bu borç 526.8 milyon Dolar'a mâl oluyor. Artan kur nedeniyle bu borç da 6 milyar 974 milyon TL'ye çıkıyor. Aradaki fark tam 2 milyar 464 milyon TL... Eski 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, Mustafa Cengiz döneminde borçların TL'ye çevrildiğini söylese de güncel borç Mali Genel Kurul sonrasında belli olacak.

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un ise 3 İstanbul kulübüne kıyasla daha az yükümlülüğü bulunsa da Bordo-Mavililer de kur dalgalanmalarından oldukça etkilendi. Karadeniz temsilcisinin 31 Mayıs'taki KAP bildiriminde borcu 1 milyar 440 milyon TL olarak dikkat çekerken, o dönemin kuru 8.56'yla bu rakam 168.2 milyon Dolar'a eşit. Ancak dün 13.24'e yükselen kur ile Trabzonspor'un söz konusu borcu 2 milyar 226 milyon TL'ye ulaşmış durumda. 31 Mayıs ile 1 Aralık arasındaki süreçte Fırtına sadece Dolar kuru farkı nedeniyle 786 milyon TL zarar etti.

TOPLAM BORÇ

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 16 milyar 951 milyon TL civarında. O dönem 1 milyar 980 milyon Dolar olan toplam borç da Aralık ayıyla birlikte 26 milyar 212 milyon TL'ye ulaşmıştı. Aradaki fark ise korkutucu: Tam tamına 9 milyar 261 milyon TL...

NOT: Haberimizde kulüplerin şirket ve dernek borçları açıklandığı üzere toplam olarak verilmiştir.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli



