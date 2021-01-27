2013 - 2019 yılları arasında Türkiye'de Gaziantep ve Bahçeşehir Koleji takımlarının antrenörlüğünü yapan 38 yaşındaki Stefanos Dedas, geçtiğimiz sezonun ortasında görev yapmaya başladığı İsrail temsilcisi Hapoel Holon'un başına çok parlak bir dönem geçiriyor.

Dedas yönetimindeki Hapoel Holon, bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, tarihinde ilk kez gruptan lider olarak çıkmayı başarırken, Balkan Ligi'nde namağlup lider olarak üst tura yükseldi ve İsrail Ligi'nde ise 8 maçta 5 galibiyet ile üst sıralarda yer alıyor.

Türkiye'de Gaziantep başında geçirdiği 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında takımına Play-Off potasına sokan Yunan başantrenör, Hapoel Holon'un başında çıktığı son 16 maçında sadece iki yenilgi gördü ve bu dönemde İsrail Ligi'nde Aralık Ayının En başarılı antrenörü seçildi.