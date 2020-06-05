Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca corona virüsü salgınında yeni verileri açıkladı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 930 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 18 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 168.340'a yükseldi, can kaybı ise 4.648 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Bugünkü vaka sayısının 930 olduğunu belirten Bakan Koca, 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 2.267.412 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 168.340 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 4.648 olduğu kaydedildi.
Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.