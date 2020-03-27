Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ve Türkiye’de yayılmaya devam eden coronavirus salgınını hakkında açıklamalarda bulundu. Koca bundan sonra; Türkiye’deki hasta sayısı, yapılan test sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı, iyileşen hasta sayısının internet sitesinde şeffaf olarak kamuou ile paylaşılacağını duyurdu.

Bu duyuru netlik kazandı ve site aktif oldu. Ülke ülke kıyaslama yapmanız daha kolay olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan “CORONA VİRÜS COVID-19 DÜNYA HARİTASI“ ile virüs salgını gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Tıpkı diğer servislerde de olduğu gibi harita üzerinde yer alan kırmızı noktalar ülkelerdeki Corona virüs salgını vakalarını gösteriyor. Vaka sayısı arttıkça ülkenin üzerinde yer alan kırmızı nokta da büyüyor.