Türkiye'de corona virüs vakası sayısı kaç? Kaç hasta risk altında Corona virüs canlı takip (CANLI)
Corona virüs salgınında son dakika haberi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınını takip edebileceğiniz internet sitesini duyurdu. Peki sitede hangi veriler yer alıyor? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ve Türkiye’de yayılmaya devam eden coronavirus salgınını hakkında açıklamalarda bulundu. Koca bundan sonra; Türkiye’deki hasta sayısı, yapılan test sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı, iyileşen hasta sayısının internet sitesinde şeffaf olarak kamuou ile paylaşılacağını duyurdu.
Bu duyuru netlik kazandı ve site aktif oldu. Ülke ülke kıyaslama yapmanız daha kolay olacak.
İŞTE CORONA VİRÜS VAKALARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan “CORONA VİRÜS COVID-19 DÜNYA HARİTASI“ ile virüs salgını gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Tıpkı diğer servislerde de olduğu gibi harita üzerinde yer alan kırmızı noktalar ülkelerdeki Corona virüs salgını vakalarını gösteriyor. Vaka sayısı arttıkça ülkenin üzerinde yer alan kırmızı nokta da büyüyor.