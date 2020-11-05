Türkiye'de ilk kez bir takım corona virüs nedeniyle hükmen yenilgi aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 13:00'te oynanması gereken Pendikspor-Düzcespor karşılaşması, konuk ekip Düzcespor'un takımdaki corona virüs vakaları nedeniyle maça çıkamamasından dolayı oynanamadı. Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği Düzcespor hükmen mağlup sayılırken, Pendikspor ise direkt olarak bir üst tura yükseldi.

ANKARA DEMİRSPOR-MAMAKSPOR MAÇINDA YEDEK KALECİ, OYUNCU OLARAK OYUNA GİRDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan Ankara Demirspor-Mamakspor maçında da sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Corona virüs vakaları nedeniyle 12 kişilik kadroyla sahaya çıkabilen Ankara Demirspor'da kulübedeki tek isim yedek kaleci Ömercan Avcı'ydı. 1998 doğumlu genç kaleci Ömercan, maçın 81. dakikasında orta saha oyuncusu Muhammed'in yerine oyuna girdi ve ileri uçta görev yaptı. Ankara Demirspor, Mamak FK karşısında maçı 2-0 kazanmayı başardı.