Türkiye’de 800 milyon dolardan fazla bir oyun pazarı hacmi oluştu

Espor dünyasına dair önemli gelişmeler yaşanırken Riot Games sektörün öncüsü olmaya devam ediyor. Riot Games Türkiye & Ortadoğu Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Espor Müdürü Burcu Güzel ve Riot Games Türkiye & Ortadoğu Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Espor Müdürü Bora Aksoylu, FANATİK'in sorularını yanıtladı.

İşte Bora Aksoylu ve Burcu Güzel'in yanıtları:

Riot Games olarak birçok yeniliğe imza attığınızı biliyoruz. Bu konuda önce görüşlerinizi almak istiyorum. Türkiye oyun piyasasının tam olarak neresinde?

Burcu Güzel: Ülkemizde oyun sektörü her sene düzenli bir şekilde büyüyor. Bunun temel nedeni genç nüfusa sahip olmamız ve özellikle mobil alandaki yaygın kullanım. Türkiye’de 800 milyon dolardan fazla bir oyun pazarı hacmi oluşmuş durumda. 2021 yılı sonunda bu rakamın 1 milyar dolar seviyesini aşmasını bekliyoruz. Yeni girişimler, satın almalar, mobil oyun türlerinin popülerliği, espor etkinlikleri ve yatırımları ile ülkemiz dijital oyunlar noktasında yüksek bir potansiyele sahip.

Riot Games olarak değişimlere hızla adapte olabilen ve belirttiğiniz gibi ses getiren yeniliklere imza atabilen bir yapıya sahibiz. Bu kapsamda yılın en büyük espor etkinliği olan Türkiye Büyük Finali’ni(TBF) geçtiğimiz sene, etkinliğe özel olarak tasarlanan dijital bir evrende, Demacia Arena’da gerçekleştirerek bir ilke daha imza atmıştık.

Pandemi sürecinde tüm dünyada insanlar evde çok daha fazla zaman geçirdiği için dijital oyunlara ve espora olan ilgi de arttı. Bu süreçte oyun oynamaya yeni başlayanların %40'ından fazlası, oynamaya devam edeceklerini söylüyor. Bu noktada Riot Games, özellikle son bir yılda önemli adımlar atarak hem oyun çeşitliliğini arttırdı hem de mobil dünyaya hızlı bir giriş yaptı.

Espor giderek büyüyen bir yapıda. Şu an gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bora Aksoylu: Espor şu anda tüm dünyada, geleneksel spor organizasyonlarından daha fazla izlenen içeriklerden biri olarak yerini aldı. Bu ekosistemde hem sponsorluk hem de izleyici anlamında çok ciddi bir gelişme var. Espora ilgi konusunda Türkiye 7. sırada yer alıyor. Türkiye'de espor, ciddi potansiyel barındıran bir spor dalı. Bazı çok özel organizasyonlar haricinde, futboldan sonra en çok izlenen spor branşlarından biri espor özelindeki League of Legends karşılaşmaları. Sadece 2019’de Türkiye Büyük Finali’nde online kanallardan 1 milyondan fazla kişi maçımızı izledi. 2020 Yaz Mevsimi’nde anlık ortalama izleyici sayısı 33.214’e yükselerek %27 oranında artış gösterirken, yaz mevsimi karşılaşmalarının toplam izlenme süresi ise 4.093.044 saat olarak gerçekleşti. Ayrıca 2020 Yaz Mevsimi'nde anlık maksimum izleyici sayımız %84 artarak 150.000'i geçti. Tüm bunlara ek olarak, yeni oyunlarımızın espor ayağını da güçlendirmeye ve önemli adımlar atmaya başlıyoruz. Örneğin VALORANT, küresel çekiciliğe ve bir sonraki popüler espor olmak için gerekli tüm unsurlara sahip, son derece rekabetçi bir oyun. VALORANT için düzenlediğimiz ilk resmi turnuva olan First Strike global anlamda müthiş bir ilgi topladı.

Burcu Güzel: Riot Games Türkiye’ye ilk geldiğinde, espor henüz amatör düzeyde gerçekleşen, ekosisteminde büyük kulüp ve markaların çok da fazla yer almadığı bir konumdaydı. Ülkemizde esporun gelişimi, özellikle 2015 yılı itibariyle kurulan profesyonel lig yapısı, yani Şampiyonluk Ligi ile dikkat çekici seviyelere ulaştı. Pandemiden önce fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklere binlerce genç espor çoşkusunu yaşamak için akın ederken, milyonlarca kişi de ekranları başında maçlarımızı takip etmeye devam ediyor. Gelinen nokta çok heyecan verici, ancak Türkiye’nin espor potansiyelini hala tam olarak yansıtmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte daha farklı markaların da bu işin içine girmesiyle, Türkiye’nin espor pastasından alacağı pay büyüyecektir.

League of Legends espor dünyasının da amiral gemisi. Oyun dünyasında sizce neden bu kadar tutuldu?

Bora Aksoylu: League of Legends ülkemizde ve tüm dünyada en çok oynanan PC oyunu olma özelliğine sahip. Riot Games, oyun içerisinde sürekli yenilikler yaparak oyun deneyimini arttırırken aynı zamanda hayata geçirdiği devasa etkinlikler ve yatırımlarla League of Legends esporunu hem oynayanların profesyonel anlamda kendilerini geliştirdiği hem de her geçen gün seyir zevkini artan bir noktaya getirdi. Formül ise aslında çok basit: Oyuncu odaklı olmak. Buna ülkemiz özelinde örnek verecek olursam;

2012 yılında Riot Games Türkiye ofisi açıldı. Yaklaşık 9 senedir durmaksızın gerçekleşen yenilikçi faaliyetlerle League of Legends bir “oyundan” bambaşka bir evreye taşındı ve ülkemiz esporla tanıştı. Geçtiğimiz 8 yılda League of Legends Türkiye için yerelleştirirken, ülkenin önde gelen seslendirme sanatçılarıyla ve stüdyolarıyla çalışıldı. 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla oyun sunucusu Türkiye’ye getirildi. Oyuncuları bir araya getiren büyük çaplı organizasyonlar düzenlendi ve hala pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenmeye devam ediyor. Esporu Türkiye’de kurumsal, organize ve profesyonel bir spor dalı haline getirdik. Üniversite iş birlikleri, dev markalarla sponsorluklar ve son olarak 2 yıl önce Avrupa'nın en büyük espor merkezi olan Riot Games Espor Sahnesi’nin kapılarını aralanmasıyla League of Legends esporu ülkemizde de bambaşka bir noktaya geldi. Esporda bizi dünya arenasında temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran sporcuların yetişmesine aracı olduk. Bu da amatör espordan profesyonel liglere uzanan bir yapıya liderlik etmek anlamına geliyor. Sonuç olarak tüm bu çalışmaların neticesinde bugün espor denince akla gelen ilk oyun League of Legends.

Yeni sezon yakında başlıyor. Neler düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir sezon bizi bekliyor?

Burcu Güzel: Bu sezon da yine adından fazlaca söz ettirecek bir Kış Mevsimi bizleri bekliyor. Ekiplere baktığımda ligi belirli bir takımın domine etmeyeceği, heyecanı yüksek ve her şeyin baştan yazılacağı bir sezon izleyeceğiz gibi görünüyor. Özellikle Nasr Espor gibi başarılı bir takımın da lige katılımıyla bu sene bölgesel anlamda da ligin ilgi çekeceğini düşünüyorum. Bu vesileyle, ipi göğüslemek için tüm ruhlarıyla mücadele edeceklerine emin olduğum bütün takımlarımıza başarılar dilerim.

Espor dünyasına en son olarak neler söylemek istersiniz?

Bora Aksoylu: Rakip markaların da geliştireceği deneyimlerle bu pazarın genişleyeceğine inanıyoruz. Rekabet büyümeyi sağlayacaktır. Sponsor markaların özellikle takımlara vereceği desteklerle, takımlar global ölçekte kendi marka bilinirliğini arttırarak, oyuncu havuzuna fayda sağlayacak ve son dönemde yurt dışına gururla ihraç ettiğimiz oyuncu sayısı yükselecektir. Bizimle oynamaya ve bizi izlemeye devam edin.

Mehmet Caner Kolağasıgil