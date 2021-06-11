Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Yüzme Şampiyonası'na katılım barajları ön eleme yarışları, 154 sporcunun katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası'nın katılım barajları ön eleme yüzme yarışları Alanya'da başladı. Alanya Olimpik Yüzme Havuzunda 3 gün boyunca yapılacak yarışlarda, 15 kulüpten toplam 154 sporcu, 11-12 yaş il içi, 2'nci vize ve 13 yaş üstü ön eleme yarışları kategorilerinde yarışacak. Ön eleme yarışlarının ilk gününde sporcular, 11-12-13+ kadın, erkek yaş kategorilerinde 50 metre sırtüstü, 200 metre kurbağalama, 100 metre- 800 metre serbest, 4x100 karışık bayrak, 400 metre karışık, 200 metre kelebek ve 4x50 serbest bayrak stillerinde yarıştı.
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