Türkiye Yüzme Federasyonu online söyleşilerine devam ediyor

Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik online söyleşilerini sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, bu haftaki söyleşide Yüzme Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Özdoğan’ın konuk edileceği belirtildi.

Herkese açık olacak "Daha Hızlı Nasıl Yüzülür?" konulu söyleşinin, yarın saat 17.00’de "Zoom" uygulaması üzerinden canlı olarak gerçekleştirileceği, takip edecek kişilere katılım sertifikası da verileceği aktarıldı.

AA