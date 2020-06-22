Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilerine devam ediyor

Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik çevrim içi söyleşilerini sürdürüyor. Federasyondan yapılan açıklamada, bu haftaki söyleşide Milli Takım Yıldızlar Sorumlusu Gürken Eröksüz’ün konuk edileceği belirtildi.

Gürken Eröksüz, herkese açık olacak "Atletik kariyerde antrenörün rolü" konulu söyleşide öğrencisi milli yüzücü Gizem Güvenç’in olimpiyatlara hazırlık sürecinden de bahsedecek.

Söyleşinin 25 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da "Zoom" uygulaması üzerinden canlı gerçekleştirileceği kaydedildi.

AA