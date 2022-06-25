Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışta derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 400 sporcunun katılımıyla 4 gün sürecek şampiyonada, büyük erkek, büyük kadın, 23 yaş altı erkek, 23 yaş altı kadın, genç erkek, genç kadın, 17 yaş altı kadın, 15 yaş altı kadın kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Burç Kırsal Mahallesi’nde 300 yarışmacının katıldığı yarışın üçüncü gününde pedal çeviren ve derece elde eden sporculara ise ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi. Kendi kategorilerinde farklı kategori ve yaş guruplarında dereceye giren sporcular gösterdiği performans izleyenler tarafından alkış topladı.

"GAZİANTEP’TE ALINAN OLİMPİYAT PUANLARI İLE 2024 YILINA HAZIRLANACAĞIZ'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gaziantep’te gerçekleştirilen parkurun Türkiye’nin en teknik parkuru olduğunu ve burada yarışan sporcuların önümüzdeki hafta Akdeniz Oyunları’nda da yarışacağını söyledi.

Gaziantep’te elde edilen olimpiyat puanları ile sporcuların 2024 yılına hazırlık yaptığını söyleyen Müftüoğlu, "Gaziantep’te çok güzel bir parkur var. Belki de Türkiye’nin en teknik parkuru diyebiliriz. Bu parkurda Avrupa hatta dünya şampiyonası yapılabilir. İlk defa bu parkurda organizasyon yapıyoruz. Hem gelecekte milli takım kampları sporcu yetiştirme açısından hem de Gaziantep’i tanıtma açısından uluslararası yarışlar anlamında önemli bir parkur kazanmış olduk. Sporcularımızın buradan aldığı derecelerle olimpiyat puanları alacaklar. Bu olimpiyat puanları ile de 2024 yılına hazırlık yapmış oluyoruz. Hem olimpiyat hazırlığı hem önümüzdeki hafta Akdeniz Oyunları olacak ve buradaki sporcu arkadaşlarımız orada da yarışacak. Daha sonra Portekiz’de Avrupa şampiyonası var oraya gidecekler" diye konuştu.

DHA