Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası ne zaman ve nerede yapılacak?
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Yarışların sporcu kayıtları ile teknik toplantının 17 Haziran’da Konya Selçuklu Gençlik Merkezi’nde yapılacağı ifade edildi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası bütün kategorilerde (masterler hariç) 18-20 Haziran tarihlerinde Konya’da yapılacaktır." denildi.
Yarışların sporcu kayıtları ile teknik toplantının 17 Haziran’da Konya Selçuklu Gençlik Merkezi’nde yapılacağı ifade edildi.
Kulüplerin Türkiye Şampiyonası’na bütün kategorilerde en az 4, en fazla 6 sporcuyla katılabilecekleri belirtildi.