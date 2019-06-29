Türkiye, yelkende iki organizasyona talip

Türkiye, 2021 Optimist Avrupa ve Dünya Şampiyonası ev sahipliğine aday oldu.

2021 Optimist Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için Türkiye’nin yanı sıra Cadiz (İspanya) aday olurken, Dünya Şampiyonası rakip adayları arasında ise Qindao (Çin), Liepaja (Letonya) ve Nayarit (Meksika) yer alıyor.

Yarışlara ev sahibi olacak ülkeler, 6-16 Temmuz 2019 tarihlerinde Antigua ve Barbuda’da gerçekleşecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası’nda yapılacak tanıtım sunumlarının ardından genel kurul oylamasıyla belirlenecek.