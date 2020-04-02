Türkiye Yelken Federasyonu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde olan sporcuları için uzaktan antrenman programı hazırladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Evde Kal Hareketsiz Kalma" çağrısını yinelenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yelken Federasyonu olarak sporcularımızın evde geçirdikleri süre içerisinde mevcut fiziksel performanslarını korumak, bazı fiziksel ve biyomotor özellikleri geliştirmek için bir antrenman planı oluşturmuş bulunmaktayız. Yelken sporunda ileri düzey performans sporcusu olma yolunda taktiksel becerilerin kullanılabilmesi ve yarış stratejileri düzeninin oluşturulabilmesi için yeterli fiziksel kapasiteye sahip olunması en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzaktan eğitim kara antrenman planları ile hedeflerimiz yelken sporcularımızın beklenen fiziksel ve fizyolojik değerlerine katkıda bulunmak, deniz üzerindeki çalışmalar tekrar başladığında fiziksel olarak hazır olmalarının sağlanması ile sakatlıkların önüne geçmektir."

Ayrıca evde geçirilen sürede sporcuların her türlü destek için teknik kadrolarla iletişime geçebileceği aktarıldı.

Sporcular için 14 yaş altı ve 14 yaş üstü olmak üzere fiziksel antrenman programlarının da sosyal medya platformu Youtube’a yüklendiği kaydedildi.