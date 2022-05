Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022, bugün gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford Türkiye ana sponsorluğunda ülkemizde İzmir’de düzenlenecekorganizasyonda binlerce kişi ‘koşamayanlar için koşacak.’ İzmir’in beşinci kez ev sahipliğini yapacağı Wings for Life World Run, saat 14:00’te Kültürpark’tan start alacak. Yarış için kayıtlar ve bağışlar www.wingsforlifeworldrun.com/ tr adresinden devam derken, benzersiz formatıyla omurilik felcine nihai çözümü bulmak isteyen araştırmalara fon sağlayan koşudan elde edilen tüm bağışlar fonlamaya gidiyor.

Finiş çizgisi yok yakalama aracı var

Bitiş çizgisinin olmadığı Wings for Life World Run’da koşucular, yarışa başladıktan yarım saat sonra 15 kilometre hızla yola çıkacak Ford marka Yakalama Aracı’na yakalanmamaya çalışacak. ızı her yarım saatte artan ve maksimum 35 km/s hıza ulaşan yakalama aracının son geçtiği bir kadın, bir erkek katılımcı o parkurun birincileri olacak. Dünyanın farklı noktalarında aynı anda başlayacak yarışın dünya birincileri ise tüm parkurlarda Yakalama Aracı’nın önünde en uzun süre yarışı sürdüren bir kadın, bir erkek yarışmacı olacak.

Toplamda 239 projeye destek verildi

2014 yılından beri düzenlenen Wings for Life World Run’da bugüne kadar 928 bin 95 kişi koşarken, toplam 9 milyon 34 bin 954 kilometre mesafe kat edildi. Geçen sene 180 binden fazla kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atarken, 2014 yılında bu yana toplam 33 milyon 300 bin Euro yani 532 milyar 800 milyon TL’lik bağış toplandı. 2014 yılından bu yana Wings for Life World Run sayesinde 239 proje desteklenirken, şu anda 59 projede araştırmalar devam ediyor.

Dario Costa ile Ali Türkkan kullanacak

Bugün saat 14.00’te İzmir’de gerçekleştirilecek Wings for Life World Run’da Ford Kuga yakalama aracının direksiyonunda ise Red Bull sporcuları Ali Türkkan ile Dario Costa olacak. Ford marka yakalama aracının direksiyonunda olacak Red Bull sporcusu Dario Costa, geçtiğimiz yıl Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünelleri’nden 43,44 saniyede geçerek, “Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu” dünya rekorunu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Türkiye’nin rallideki en yetenekli genç pilotlarından Red Bull sporcusu Ali Türkkan da Wings for Life boyunca yakalama aracında Dario Costa’ya eşlik edecek.

Wings for Life Vakfı hakkında

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Tek hedefi omurilik felci araştırmalarını desteklemek olan Wings For Life, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for LifeWorld Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings For Life Vakfı’nın nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.

2019 yılında dünya rekoru İzmir'den çıktı

İzmir’in ev sahipliğinde 2019 yılında gerçekleştirilen Wings for Life World Run’a dokuz bin kişi katılmıştı. Dört saat süren koşuda Kadınlarda Gülçin Arasan (38,7 km) şampiyon olurken, erkeklerde ise bir dünya şampiyonluğu geldi. Rus sporcu Ivan Motorin tam 64.4 kilometre boyunca Yağız Avcı’nın kullandığı Yakalama Aracı’ndan kaçarak hem Türkiye hem de Wings for Life World Run global şampiyonu oldu.

App uygulamasıyla dilediğin yerde koş

Akıllı telefonlar için tasarlanan Wings for Life World Run uygulaması ile dileyen herkes dünya ile aynı anda koşarak Wings for Life World Run’ın bir parçası olabiliyor. Katılımcılar, uygulama sayesinde resmi lokasyonlar dışında da kendi lokasyonlarını ve koşu parkurlarını seçerek adımlarını koşamayanlar için atabiliyor. Koşucular, bir kez daha tüm dünya ile aynı anda başlayan Wings for Life App Run’da, başlangıçtan yarım saat sonra hareket eden Sanal Yakalama Aracı’na yakalanmamaya çalışacaklar. Wings for Life World Run ve App Run ile ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgileri www.kosamayanlaricinkos.com adresinde.