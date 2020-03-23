Federasyonun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü, bugün yaptığı açıklamada, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

İSTANBUL (AA)