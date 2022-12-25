A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ile yollarını ayıran Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), İtalyan çalıştırıcının yerine gelecek ismi belirledi.





Daniele Santarelli'ye teklif götürülmüştü

TVF, Sırbistan Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu kazanan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'ye teklif götürmüştü.

Mehmet Akif Üstündağ: "Birkaç aday var"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da daha önce yaptığı açıklamada yeni hoca ile ilgili tarih vermiş ve "En kısa sürede yeni başantrenörle yolumuza devam edeceğiz. Bu ne zaman belli olur. Bu Dünya Kulüpler Şampiyonası'na kalmadan açıklarız diye düşünüyorum. Birkaç aday var" açıklamasında bulunmuştu.

TVF'nin Santarelli için yaptığı teklif belli oldu

Skorer'de yer alan habere göre; Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Daniele Santarelli için yaptığı teklifte belli oldu.

Santarelli ile anlaşmaya varıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun, son olarak Sırbistan Milli Takımı’nın başında bulunan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli ile Filenin Sultanları’nın başantrenörlüğü görevi için anlaşmaya vardı.

Daniele Santarelli, Sırbistan Voleybol Federasyonu'na 'Türkiye'ye gidiyorum' dedi.

Guidetti takası

Bununla birlikte Filenin Sultanları'ndan ayrılan Guidetti'ye Sırbistan takımı teklifte bulundu. Sırbistan, Giovanni Guidetti'ye teklif yaptı ve 'Görüşelim, gelmeyi isterim' yanıtını aldı. Son prosedürlerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Santarelli'ye yıllık 200 bin Euro

Yönetimin Santarelli'ye yıllık 200 bin Euro ve bonuslar teklif ettiğini iddia edildi. Şu anda Sırbistan Kadın Voleybol Takımını'nı çalıştıran deneyimli başantrenörün 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Santarelli, Sırbistan'dan yıllık 50 bin Euro maaş alıyor. Sırbistan Federasyonu, Santarelli'nin maaşında ciddi bir artışa gitmeme kararı aldı ve 'Karar senin' dedi.

Santarelli teklifi doğrulamıştı

İtalyan başantrenör Antalya'da yaptığı açıklamada "Dünyanın en iyi milli takımlarından biri olan Türkiye'den teklif almak beni çok mutlu etti. Benim için inanılmaz bir sezon oldu." demişti.

İlgili Haberler Isabelle Haak'tan Türkçe teşekkür paylaşımı





Santarelli'nin kariyeri hakkında

Polonya ve Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalyayı finalde Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan kazandı. Bu şampiyonluktan kısa bir süre sonra ise Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Santarelli'nin başında olduğu Imoco, Guidetti'nin Vakıfbank'ını finalde yendi ve şampiyon oldu.

Öte yandan Santarelli, Imoco'nun liberosu De Gennaro ile evli. (Ajansspor)