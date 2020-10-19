Dünyanın, yelken sporunda en önemli ve rekabetçi organizasyonlarından olan ve organizasyona katılım için sporcuların olimpik ve uluslararası katılım gösterdikleri yarışmalardaki başarısı kriter olarak alınan SSL Nations Gold Cup, Türk yelkenciliğinin gelişimi adına önemli bir adım olacak. 2022 yılında, 48 ülke takımının katılacağı organizasyon için milli takımımız ilk çalışmalarını İsviçre'de gerçekleştirdi. İkinci hazırlık çalışmalarının, yaşanan pandemi nedeniyle Türkiye'de yapılmasına karar verilirken, aynı sebeple İsviçre'ye kampa gidemeyen ancak gerekli koşulların sağlanması sonucunda Türkiye'ye gelen İran Milli Takımı ile beraber, İstanbul Kalamış'ta 19- 24 Ekim tarihleri arasında denize açılacak.

Türkiye Yelken Milli Takımı kaptanı ve Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü sporcusu Alican Kaynar, çalışmalar ve organizasyon ile ilgili olarak, "2022 yılında, 48 ülkede canlı yayınlanacak bu organizasyon ülkemiz yelken sporu için çok önemli bir tanıtım aracı olacak. Pandemi esnasında İsviçre'de ikinci kampımızı gerçekleştiremediğimizden dolayı, İstanbul'da bu kampı yapmaya karar verdik ve ülkemizdeki koşullara bağlı olarak davette bulunduğumuz, şampiyonada da yer alacak İran Milli Takımı'nın da davete olumlu cevap verdi. 1 hafta boyunca İstanbul'da hazırlıklarına kendileri ile beraber devam edeceğiz" dedi.



