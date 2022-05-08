Türkiye Ümit Genç Kadınlar kategorisinde şampiyon Sena Kızılaslan

Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Ümit Genç ve U-21 Yaş altı Karate Şampiyonası'nda 59 kiloda yarışan Sena Kızılaslan, bütün rakiplerini geride bırakarak Türkiye Ümit Genç Kadınlar kategorisinde şampiyon oldu. Bağlar Belediyespor'un daha önce de Türkiye şampiyonluğu yaşayan milli sporcusu Kızılaslan, karatede bir kez daha kente şampiyonluk kazandırdı. Altın madalyanın sahibi olan Kızılaslan, şampiyon olduğunun kesinleşmesiyle antrenörü Mehmet Yazar'la sevinç yaşadı. Şampiyon sporcu Kızılaslan birinciliği, oynadığı takım Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na armağan etti.

‘BU BAŞARI BİZİ GURURLANDIRDI’

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şampiyon sporcu Sena Kızılaslan ve başarıda pay sahibi olan antrenörleri tebrik etti. Beyoğlu, "Spora ve sporcuya her zaman tam destek veriyoruz. Gençlerin sporda başarılı olarak memleketimizin ismini zirveye taşımasını önemsiyoruz. Sena Kızılaslan kızımızın Türkiye şampiyonu olmak gibi son derece anlamlı olan bir başarı elde etmesi haklı bir sevinç meydana getirdi. Sporcumuzu en kalbi duygularımla tebrik ediyor, emek veren hocalarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)