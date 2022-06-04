Türkiye Uluslar Ligi fikstürü ve grubu | Türkiye kaçıncı sırada? UEFA Uluslar C Ligi güncel puan durumu ve fikstürü...
UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen A Milli Takımımız perdeyi açtı. İlk maçında Faroe Adaları'nı ağırlayan Ay-Yıldızlılar, hem grubunda lider olmak hem de tekrar B Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Grubun diğer maçında Lüksemburg, deplasmanda Litvanya'yı 2-0'la geçerken futbolseverler grupla ilgili araştırmalara başladı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki puan durumu ve fikstür ile ilgili detaylar haberimizde.
Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşen A Milli Takımımız, ilk maçında FIFA sıralamasında 124. olan Faroe Adaları'nı konuk ediyor. Ay Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında 4, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise 2 karşılaşma oynanacak. B Ligi'nden C Ligi'ne düşen Milliler, hem grubunda lider olmayı hem de tekrar B Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.
Türkiye Uluslar Ligi fikstürü ve grubu | Türkiye kaçıncı sırada?
A Milli Takımımız, ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk ediyor ve 2-0 önde. Grupta günün diğer maçında Lüksemburg, deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Stefan Kuntz yönetimindeki Milliler, Faroe Adaları'nı farklı geçip ilk maçlar sonucunda liderliğe yerleşmeyi ve sonuna kadar zirvede kalmayı amaçlıyor.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup puan durumu :
1- Türkiye / 3 puan*
2- Lüksemburg / 3 puan
3- Faroe Adaları / 0 puan*
4- Litvanya / 0 puan
A Milli Takım 'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü:
4 Haziran Cumartesi: Türkiye - Faroe Adaları
7 Haziran Salı: 2022 Litvanya - Türkiye
11 Haziran Cumartesi: 2022 Lüksemburg - Türkiye
14 Haziran Salı: Türkiye - Litvanya
22 Eylül Perşembe: Türkiye - Lüksemburg
25 Eylül Pazar: Faroe Adaları - Türkiye
Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi | A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:
A Ligi
- 1. Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya
- 2. Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çek Cumhuriyeti
- 3. Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan
- 4. Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler
B Ligi
- 1. Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan
- 2. Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk
- 3. Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ
- 4. Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya
C Ligi
- 1. Grup: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları
- 2. Grup: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya
- 3. Grup: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan-Moldova
- 4. Grup: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık
D Ligi
- 1. Grup: Lihtenştayn, Andorra, Kazakistan - Moldova, Letonya
- 2. Grup: San Marino, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Malta
UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?
- 1 ve 2. Maçlar: 2-8 Haziran 2022
- 3 ve 4. Maçlar: 8-14 Haziran 2022
- 5 ve 6. Maçlar: 22-27 Eylül 2022
- Yarı Finaller: 14-15 Haziran 2023
- Final ve Üçüncülük Maçı: 18 Haziran 2023
- Play-Out Maçları: 21-23 ve 24-26 Haziran 2024
UEFA Uluslar Ligi neden önemli? EURO 2024'e katılımdaki rolü ne?
Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında 4, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise 2 karşılaşma oynanacak. A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.
B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te kendi aralarında oynayacakları play-out maçları sonrasında, C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, UEFA Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.