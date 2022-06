Türkiye Uluslar Ligi fikstürü ve grubu | Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşen A Milli Takımımız, ilk maçında FIFA sıralamasında 124. olan Faroe Adaları'nı konuk ediyor. Ay Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında 4, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise 2 karşılaşma oynanacak. B Ligi'nden C Ligi'ne düşen Milliler, hem grubunda lider olmayı hem de tekrar B Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

A Milli Takımımız, ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk ediyor ve 2-0 önde. Grupta günün diğer maçında Lüksemburg, deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Stefan Kuntz yönetimindeki Milliler, Faroe Adaları'nı farklı geçip ilk maçlar sonucunda liderliğe yerleşmeyi ve sonuna kadar zirvede kalmayı amaçlıyor.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup puan durumu :

1- Türkiye / 3 puan*

2- Lüksemburg / 3 puan

3- Faroe Adaları / 0 puan*

4- Litvanya / 0 puan

A Milli Takım 'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü:

4 Haziran Cumartesi: Türkiye - Faroe Adaları

7 Haziran Salı: 2022 Litvanya - Türkiye

11 Haziran Cumartesi: 2022 Lüksemburg - Türkiye

14 Haziran Salı: Türkiye - Litvanya

22 Eylül Perşembe: Türkiye - Lüksemburg

25 Eylül Pazar: Faroe Adaları - Türkiye

Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi | A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:

A Ligi

1. Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya

2. Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çek Cumhuriyeti

3. Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan

4. Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler

B Ligi

1. Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

2. Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk

3. Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ

4. Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya

C Ligi

1. Grup: Türkiye , Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları

, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları 2. Grup: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya

3. Grup: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan-Moldova

4. Grup: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık

D Ligi

1. Grup: Lihtenştayn, Andorra, Kazakistan - Moldova, Letonya

2. Grup: San Marino, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Malta

UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

1 ve 2. Maçlar: 2-8 Haziran 2022

3 ve 4. Maçlar: 8-14 Haziran 2022

5 ve 6. Maçlar: 22-27 Eylül 2022

Yarı Finaller: 14-15 Haziran 2023

Final ve Üçüncülük Maçı: 18 Haziran 2023

Play-Out Maçları: 21-23 ve 24-26 Haziran 2024

UEFA Uluslar Ligi neden önemli? EURO 2024'e katılımdaki rolü ne?

Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında 4, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise 2 karşılaşma oynanacak. A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te kendi aralarında oynayacakları play-out maçları sonrasında, C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, UEFA Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.